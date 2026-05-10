Rugby - Top 14 : Romain Ntamack voulait «se racheter», le Stade Toulousain enfin relancé ?

Axel Cornic

Très critiqué depuis un an, Romain Ntamack semble s’être réveillé au meilleur moment, avec des prestations convaincantes au Stade Toulousain. Cela a notamment été le cas ce samedi, puisque l’ouvreur a été l’un des meilleurs sur le terrain, lors de la victoire sur le RCT au stade Vélodrome de Marseille (27-51).

Dominant en Top 14 depuis un an, le Stade Toulousain a montré des signes de faiblesse. La nouvelle élimination en Champions Cup face à l’UBB (40-15), mais surtout la défaite à domicile contre Clermont lors de la 22e journée (24-27), ont quelque peu écorné l’image du triple Champion de France en titre. Mais il ne fallait pas trop douter...

« On se devait de se racheter après ce match contre Clermont » Les Haut-garonnais ont en effet envoyé une réponse forte aux critiques, avec une large victoire face à Toulon ce samedi soir. Les points positifs sont nombreux avec notamment un Antoine Dupont retrouvé, mais surtout un Romain Ntamack toujours plus en forme depuis son retour de blessure. « On se devait de se racheter après ce match contre Clermont qui n'était pas digne de nous » a expliqué l’ouvreur du Stade Toulousain après le match, au micro de Canal +.