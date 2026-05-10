Rugby - Top 14 : Romain Ntamack voulait «se racheter», le Stade Toulousain enfin relancé ?

Très critiqué depuis un an, Romain Ntamack semble s’être réveillé au meilleur moment, avec des prestations convaincantes au Stade Toulousain. Cela a notamment été le cas ce samedi, puisque l’ouvreur a été l’un des meilleurs sur le terrain, lors de la victoire sur le RCT au stade Vélodrome de Marseille (27-51).
Dominant en Top 14 depuis un an, le Stade Toulousain a montré des signes de faiblesse. La nouvelle élimination en Champions Cup face à l’UBB (40-15), mais surtout la défaite à domicile contre Clermont lors de la 22e journée (24-27), ont quelque peu écorné l’image du triple Champion de France en titre. Mais il ne fallait pas trop douter...
« On se devait de se racheter après ce match contre Clermont »
Les Haut-garonnais ont en effet envoyé une réponse forte aux critiques, avec une large victoire face à Toulon ce samedi soir. Les points positifs sont nombreux avec notamment un Antoine Dupont retrouvé, mais surtout un Romain Ntamack toujours plus en forme depuis son retour de blessure. « On se devait de se racheter après ce match contre Clermont qui n'était pas digne de nous » a expliqué l’ouvreur du Stade Toulousain après le match, au micro de Canal +.
« La stratégie était de tenir le ballon et de se lâcher »
« On voit que tout le travail effectué depuis quinze jours et les longues discussions qu'on a eues entre nous ont porté leurs fruits » a poursuivi Romain Ntamack, auteur de 22 points contre le RCT, ce qui est le plus total en un match jamais atteint dans sa carrière. « La stratégie était de tenir le ballon et de se lâcher. C'est ce qu'on a réussi. Surtout, on a fait les choses collectivement. On ne s'est jamais désolidarisés, même quand on a pris un essai en contre en début du match ». Tous les yeux sont désormais tournés vers les phases finales, avec le Stade Toulousain qui va attendre patiemment son adversaire en demi-finale.