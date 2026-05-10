«Ça me fait chier» : Dupont et Ntamack se régalent avec le Stade Toulousain, un autre joueur enrage !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont et Roman Ntamack ont été les artisans d’une belle victoire du Stade Toulousain au Vélodrome ce samedi soir. De son côté, Toulon a subi une nouvelle défaite contre le champion de France (27-51), un scénario qui se répète, et qui agace Esteban Abadie.

Les délocalisations au Vélodrome pour affronter le Stade Toulousain ne réussissant pas à Toulon. Un an après une défaite cinglante (16-50), les hommes de Pierre Mignoni se sont encore inclinés face au champion de France en titre sur un nouveau score lourd (51-27), un revers qui fait mal puisque les Varois ont dit adieu au Top 6 quelques jours après leur élimination en demi-finale de Champions Cup. Pendant qu’Antoine Dupont retrouvait son meilleur niveau et que Romain Ntamack se montrait redoutable avec 22 points, Esteban Abadie a vécu une soirée interminable.

« Ça me fait chier d’en prendre 50 à chaque fois » « Ça fait trois ans que je suis ici : au final, il y a peut-être une fois qu’on les a battus (20-19 en 2024, NDLR), une fois qu’on les a accrochés à Mayol (18-21 en quart de finale de Champions Cup 2025, NDLR), sinon on en prend 50 à chaque fois, a regretté l’ancien international français, dans des propos rapportés par La Dépêche. Je n’ai pas envie d’avoir de complexe. Parce que ça me fait chier d’en prendre 50 à chaque fois, ça me fait chier d’être là et de toujours avoir la tête dans les chaussettes parce que tu as perdu ce match. »