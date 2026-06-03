Il refuse le RCT pour signer au Stade Toulousain, on connait le coupable : «J’ai essayé de le persuader un petit peu...»

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a récemment officialisé son plus gros coup pour la saison prochaine, avec la signature de Tommaso Menoncello. Très courtisé l’international italien avait notamment une offre du RCT, mais il a finalement opté pour Toulouse, où il retrouvera son compatriote Ange Capuozzo.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération Tommaso Menoncello va bientôt débarquer en Top 14. Le trois-quart centre de Treviso a en effet signé au Stade Toulousain, snobant au passage une très belle offre que lui avait fait Toulon, où évolue son ancien coéquipier et ami Juan Ignacio Brex.

« On a été en contact très rapidement lorsque les négociations avec le Stade Toulousain ont commencé » C’est un autre compatriote qu’il va retrouver au Stade Toulousain avec Ange Capuozzo, qui semble avoir travaillé en coulisses pour le convaincre. « On a été en contact très rapidement lorsque les négociations avec le Stade Toulousain ont commencé » a expliqué l’arrière toulousain, dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi. « Est-ce que j’ai une part de responsabilité ? J'espère. Évidemment que moi, j'ai essayé de le persuader un petit peu. Maintenant, on sait très bien que ce sont des décisions de vie et de carrière beaucoup trop importantes pour que j’ai beaucoup d'impact. Mais évidemment, moi, je suis très content de l'avoir dans l'équipe ».