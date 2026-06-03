Mercato - RC Lens : Un coach de Ligue 1 pour remplacer Pierre Sage ?

Sous contrat jusqu’en 2028, Pierre Sage pourrait quitter le Rc Lens en cette intersaison, avec un club qui lui ferait les yeux doux en Premier League. Il s’agirait de Crystal Palace, qui serait en train de préparer sa première offre pour le technicien français, avec les dirigeants lensois qui doivent donc se préparer à un possible départ.
Une saison et puis s’en va ? Alors que tout le monde attendait l’OM, c’est le RC Lens qui a été la grosse surprise de Ligue 1, avec une belle rivalité avec le PSG. Et tout le mérite reviendrait aux joueurs, mais surtout à Pierre Sage, dont le travail est salué depuis plusieurs mois. Mais la belle histoire pourrait déjà se terminer...
Pierre Sage pourrait quitter Lens
Car le succès lensois a forcément attiré les regards et si le président Joseph Oughourlian a avoué s’attendre au départ de nombreux joueurs, Pierre Sage n’est pas du tout à l’abri. C’est même tout le contraire, puisque le technicien français semble avoir une très grosse cote sur le marché, surtout à l’étranger. D’après les informations de L’Equipe, Crystal Palace préparerait une première offre pour essayer de le convaincre de lâcher le RC Lens pour s’installer en Premier League. Et on voit mal comment les Lensois pourraient l’égaler, notamment pour le salaire proposé par le club anglais.
Pantaloni pour le replacer... ou Cahuzac ?
Ainsi, un départ de Pierre Sage semble pour la première fois prendre forme, ce qui serait un véritable coup dur pour le RC Lens. Ainsi, on aurait déjà commencé à se préparer au pire en coulisses, avec deux options pour remplacer l’ancien de l’OL et du Red Star. L’Equipe explique que celle la plus logique serait Olivier Pantaloni, qui a récemment quitté le FC Lorient après l’avoir laissé à la 10e place de Ligue 1. La seconde est plus surprenante puisqu’il s’agirait tout simplement de Yannick Cahuzac, qui devra toutefois d’abord prendre son diplôme.