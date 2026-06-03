Mercato - RC Lens : Un coach de Ligue 1 pour remplacer Pierre Sage ?

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2028, Pierre Sage pourrait quitter le Rc Lens en cette intersaison, avec un club qui lui ferait les yeux doux en Premier League. Il s’agirait de Crystal Palace, qui serait en train de préparer sa première offre pour le technicien français, avec les dirigeants lensois qui doivent donc se préparer à un possible départ.

Une saison et puis s’en va ? Alors que tout le monde attendait l’OM, c’est le RC Lens qui a été la grosse surprise de Ligue 1, avec une belle rivalité avec le PSG. Et tout le mérite reviendrait aux joueurs, mais surtout à Pierre Sage, dont le travail est salué depuis plusieurs mois. Mais la belle histoire pourrait déjà se terminer...

Pierre Sage pourrait quitter Lens Car le succès lensois a forcément attiré les regards et si le président Joseph Oughourlian a avoué s’attendre au départ de nombreux joueurs, Pierre Sage n’est pas du tout à l’abri. C’est même tout le contraire, puisque le technicien français semble avoir une très grosse cote sur le marché, surtout à l’étranger. D’après les informations de L’Equipe, Crystal Palace préparerait une première offre pour essayer de le convaincre de lâcher le RC Lens pour s’installer en Premier League. Et on voit mal comment les Lensois pourraient l’égaler, notamment pour le salaire proposé par le club anglais.