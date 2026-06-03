Équipe de France - «Il faudrait que mon successeur me le demande» : Didier Deschamps interpelle Zinedine Zidane !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France qu’il occupe depuis 14 ans, très certainement pour laisser la place à Zinedine Zidane. Serait-il prêt à rencontrer son ancien coéquipier et potentiel successeur afin de lui donner des conseils ? Il n’a pas écarté cette possibilité, à condition que l’ancien entraîneur du Real Madrid le lui demande.

Avant de se rendre à Lille lundi prochain pour affronter l’Irlande du Nord, l’équipe de France disputera son premier match amical contre la Côte d’Ivoire jeudi, en préparation de la Coupe du monde 2026. Une rencontre qui se jouera à la Beaujoire, que Didier Deschamps connaît bien, lui qui a été formé au FC Nantes, avant de prendre la direction de l’OM en 1989.

Une passation de pouvoir entre Deschamps et Zidane ? À l’occasion de ce match amical, Didier Deschamps a accordé un entretien à Ouest-France, qui a eu l’idée de faire appel à d’autres anciens canaris pour interroger le sélectionneur de l’équipe de France. Parmi eux, Raynald Denoueix, entraîneur du FC Nantes de 1997 à 2001, qui a évoqué son très probable successeur sur le banc des Bleus : Zinedine Zidane.