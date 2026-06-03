Équipe de France - «Il faudrait que mon successeur me le demande» : Didier Deschamps interpelle Zinedine Zidane !

À l’issue de la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France qu’il occupe depuis 14 ans, très certainement pour laisser la place à Zinedine Zidane. Serait-il prêt à rencontrer son ancien coéquipier et potentiel successeur afin de lui donner des conseils ? Il n’a pas écarté cette possibilité, à condition que l’ancien entraîneur du Real Madrid le lui demande.
Avant de se rendre à Lille lundi prochain pour affronter l’Irlande du Nord, l’équipe de France disputera son premier match amical contre la Côte d’Ivoire jeudi, en préparation de la Coupe du monde 2026. Une rencontre qui se jouera à la Beaujoire, que Didier Deschamps connaît bien, lui qui a été formé au FC Nantes, avant de prendre la direction de l’OM en 1989.
Une passation de pouvoir entre Deschamps et Zidane ?
À l’occasion de ce match amical, Didier Deschamps a accordé un entretien à Ouest-France, qui a eu l’idée de faire appel à d’autres anciens canaris pour interroger le sélectionneur de l’équipe de France. Parmi eux, Raynald Denoueix, entraîneur du FC Nantes de 1997 à 2001, qui a évoqué son très probable successeur sur le banc des Bleus : Zinedine Zidane.
« Ce n’est pas à moi de faire la démarche »
Didier Deschamps serait-il enclin à rencontrer Zinedine Zidane, si la nomination de ce dernier se confirme, afin de lui donner quelques conseils sur ce qui l’attend en tant que sélectionneur de l’équipe de France ? « La transmission est importante. Je sais ce que veut dire Raynald : redonner ce qu’on t’a donné. Il faudrait que mon successeur me le demande, déjà. Ce n’est pas à moi de faire la démarche. Je reste à ma place. Rudi Garcia m’a sollicité avant de prendre la Belgique. Il n’avait jusqu’ici dirigé que des clubs. J’ai échangé avec lui avec grand plaisir », a répondu Didier Deschamps.