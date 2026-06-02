PSG - Transfert de Zaïre-Emery : L'annonce inquiétante d'un journaliste...

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a réalisé une très bonne saison, Warren Zaïre-Emery n’était pas titulaire samedi lors de la finale de la Ligue des champions remportée face à Arsenal. Achraf Hakimi dans le couloir droit et Fabian Ruiz au milieu de terrain lui ont été préférés et Luis Enrique s’en est même excusé, mais un journaliste estime que son statut pourrait donner des envies d’ailleurs à l’international français.

Un an après la victoire face à l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions, Luis Enrique a aligné la même équipe, à l’exception de Matvey Safonov, pour celle remportée contre Arsenal samedi dernier. Warren Zaïre-Emery a donc été le grand perdant des choix de l’entraîneur du PSG, lui qui a pourtant été un joueur très important tout au long de la saison.

Zaïre-Emery tenté par un départ du PSG ? « Un profil comme Warren Zaïre-Emery, qui fait une grosse saison, mais qui sait que si les onze joueurs sont là, il n'est pas titulaire. Il a joué par défaut. Ils sont jeunes, ils peuvent se dire qu'il faut partir pour jouer », a déclaré le journaliste Pierre Maturana sur le plateau de L’Équipe de Greg, estimant que le joueur âgé de 20 ans pourrait être tenté par un départ du PSG afin d’être titulaire ailleurs. « Il est titulaire partout en Europe aujourd'hui. Ce genre de profil, il peut se dire qu'il peut jouer partout en Europe. Il a joué parce que Hakimi n'était pas là puis parce que Ruiz n'était pas là. »