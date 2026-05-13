Le scandale raciste qui le prive du XV de France : «Si un jour je suis rappelé...», Melvyn Jaminet fait une promesse à Fabien Galthié !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Écarté du XV de France depuis son dérapage à caractère raciste au moment des élections législatives en 2024, Melvyn Jaminet conserve malgré tout de garder l'espoir de retrouver les Bleus d'ici la fin de sa carrière. Et l'arrière de Toulon a d'ailleurs formulé une promesse à Fabien Galthié au moment d'évoquer le XV de France en interview...

Lors de la tournée estivale du XV de France en Argentine en juillet 2024, Melvyn Jaminet avait posté puis supprimé sur son compte Instagram une vidéo où il tenait des propos racistes, ce qui avait valu au joueur de Toulon une suspension de plusieurs de la Fédération française de rugby. Depuis, Jaminet n'a jamais eu le bonheur de retrouver les Bleus, et il se confie sans détour à ce sujet dans les colonnes de Var-Matin ce mercredi.

« Dans mon esprit, rien n’est fermé » « Malheureusement, c’est sans doute une histoire qui prendra encore un peu de temps. Et peut-être que le temps fera les choses. Dans mon esprit, rien n’est fermé, même si je n’ai pas trop envie de m’accrocher à ça. J’essaie de rester compétiteur et de tout donner pour le club. C’est l’objectif numéro un. Je ne veux pas trop espérer pour être déçu au final », confie Melvyn Jaminet, qui n'a donc jamais tiré un trait sur le XV de France et continue de croire en ses chances de pouvoir un jour retrouver le groupe de Fabien Galthié pour reprendre son histoire internationale.