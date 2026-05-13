«Je le vois bien à Marseille» : Grégory Lorenzi à l’OM, c’est déjà validé

Axel Cornic

Avec Medhi Benatia qui va quitter son poste, l’Olympique de Marseille se cherche un nouveau directeur sportif. Et il semble l’avoir trouvé, puisque plusieurs sources ont assuré ces dernières heures que l’heureux élu sera Grégory Lorenzi, qui va quitter le Stade Brestois pour poursuivre sa carrière dans le sud de la France.

C’est un sujet qui a déclenché des débats enflammés. Il faut dire que l’OM a cruellement besoin d’un nouveau directeur sportif, à quelques semaines d’un mercato estival qui s’annonce crucial pour la suite. Et le successeur de Medhi Benatia semble d’ores et déjà être connu...

« Ce n'est pas lui qui va aller voir les médias, les télés... » Il devrait en effet s’agir de Grégory Lorenzi, qui serait attendu à Marseille dès les prochains jours pour y signer son contrat avec l’OM. Et même du côté de Brest, on semble croire que le club phocéen fait un excellent choix. « Je le vois bien à Marseille, c'est un club où il faut quelqu'un de posé, de réservé. Je connais Greg. Ce n'est pas lui qui va aller voir les médias, les télés, etc. Il va rester dans son rôle. À l'époque, quand je jouais à Marseille, c'était Hidalgo qui était directeur sportif. Michel aussi était posé, calme. Après, le plus important, c'est qu'on parle de l'équipe. On ne parle pas du directeur sportif ou de l'entraîneur. C'est l'équipe avant tout » a expliqué Yvon Le Roux, dans un long entretien accordé à RMC.