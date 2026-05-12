Mercato - PSG : C'est déjà terminé pour ce transfert surprise ?

Axel Cornic

A quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les pistes fusent autour du Paris Saint-Germain, qui semble vouloir se renforcer dans tous les secteurs de jeu. En ce qui concerne le milieu de terrain, on a récemment appris que les Parisiens seraient sur les traces de Hakan Çalhanoğlu, vétéran actuellement sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2027.

Pour la deuxième saison consécutive, le PSG s’est offert une place en finale de la Ligue des Champions. Un exploit qui vient valider tout le travail opéré par Luis Enrique, mais surtout qui vient confirmer sa méthode ainsi que sa volonté de couper avec le passé dépensier du club parisien pour recruter moins et mieux.

Le PSG penserait à Hakan Çalhanoğlu Cet été, on devrait ainsi continuer sur cette ligne, avec au moins une recrue par secteur. Et en ce qui concerne le milieu de terrain, une toute nouvelle piste assez surprenante nous a été livrée par les médias italiens. D’après les informations de Calciomercato.it, le PSG songerait sérieusement à formuler une offre à l’Inter, afin de s’attacher les services de Hakan Çalhanoğlu. Un profil intéressant, mais assez surprenant puisqu’il a déjà 32 ans et ces dernières années, les Parisiens ont surtout misé sur des jeunes talents à développer.