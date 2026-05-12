Mercato - PSG : C'est déjà terminé pour ce transfert surprise ?

A quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les pistes fusent autour du Paris Saint-Germain, qui semble vouloir se renforcer dans tous les secteurs de jeu. En ce qui concerne le milieu de terrain, on a récemment appris que les Parisiens seraient sur les traces de Hakan Çalhanoğlu, vétéran actuellement sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2027.
Pour la deuxième saison consécutive, le PSG s’est offert une place en finale de la Ligue des Champions. Un exploit qui vient valider tout le travail opéré par Luis Enrique, mais surtout qui vient confirmer sa méthode ainsi que sa volonté de couper avec le passé dépensier du club parisien pour recruter moins et mieux.
Le PSG penserait à Hakan Çalhanoğlu
Cet été, on devrait ainsi continuer sur cette ligne, avec au moins une recrue par secteur. Et en ce qui concerne le milieu de terrain, une toute nouvelle piste assez surprenante nous a été livrée par les médias italiens. D’après les informations de Calciomercato.it, le PSG songerait sérieusement à formuler une offre à l’Inter, afin de s’attacher les services de Hakan Çalhanoğlu. Un profil intéressant, mais assez surprenant puisqu’il a déjà 32 ans et ces dernières années, les Parisiens ont surtout misé sur des jeunes talents à développer.
« Jusqu'à il y a quelques mois, on pensait qu'il allait partir, mais... »
Pourtant, le PSG pourrait bien déjà dire adieu à cette piste menant à l’international turc de l’Inter. « J'ai des nouvelles pour vous. Si j'ai bien compris, la situation concernant son contrat pourrait évoluer positivement : jusqu'à il y a quelques mois, on pensait qu'il allait partir, mais récemment, tout le monde a réalisé son importance » a expliqué le journaliste italien Alfio Musmarra, sur sa chaîne YouTube officielle. « Il semblerait qu'ils travaillent sur une prolongation : des rumeurs circulaient selon lesquelles l'Inter voulait attendre la fin de son contrat, mais il semblerait que les deux parties se soient entendues sur une prolongation de deux ans ».