Benjamin Pavard : Son départ de l’OM confirmé, voici le club dans lequel il veut jouer…

Alors qu’il dispose d’une option d’achat de 15 millions d’euros pour rester à l’OM, Benjamin Pavard ne devrait pas s’éterniser dans la cité phocéenne après une saison très compliquée dans le sud de la France. D’après la presse étrangère, un club aurait sa préférence pour tenter de se relancer.
On l’attendant comme le nouveau patron de la défense de l’OM à son arrivée le dernier jour du mercato estival, fort de son expérience au Bayern Munich, à l’Inter mais aussi en équipe de France. Finalement, le passage de Benjamin Pavard dans la cité phocéenne ne va pas rester dans les mémoires. L’OM a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 15 millions d’euros présente dans le prêt de Pavard, qui s’apprête à retrouver l’Inter.
Pavard veut revenir et s’imposer à l’Inter
Après cette saison ratée, Benjamin Pavard aurait un sentiment de revanche selon les informations de Sky Italia. Le champion du monde 2018 est bien décidé à retrouver l’Inter et à retrouver sa place, alors qu’il dispose encore de deux années de contrat avec les champions d’Italie. Mais les Nerazzurri seront-ils sur la même longueur d’onde ? « Techniquement, il retourne aujourd'hui à l'Inter, mais pas pour y rester », expliquait récemment le journaliste Fabrizio Romano.
Quel avenir pour Pavard ?
Reste à voir désormais si Benjamin Pavard arrivera à se relancer loin du contexte marseillais, à l’Inter ou ailleurs. Il y a quelques jours, Kévin Diaz tentait d’apporter une explication sur l’échec du défenseur à l’OM. « Je ne suis pas sûr que Pavard n’a pas envie de mouiller son maillot. Après, il y a des joueurs à qui on a donné un rôle qu’ils n’étaient peut-être pas prêt à endosser. C’est possible. Pavard, c’est le bon exemple. Ça a toujours été un soldat dans des gros clubs qui dominent leur championnat. Tu le mets à l’Inter avec la cape du sauveur, peut-être que ce n’est pas fait pour lui. S’il n’a pas ça en lui, ce genre de chose, ça ne se décrète pas. Soit tu l’as, soit tu ne l’as pas », confiait le consultant dans l’After Foot.