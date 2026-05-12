Benjamin Pavard : Son départ de l’OM confirmé, voici le club dans lequel il veut jouer…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il dispose d’une option d’achat de 15 millions d’euros pour rester à l’OM, Benjamin Pavard ne devrait pas s’éterniser dans la cité phocéenne après une saison très compliquée dans le sud de la France. D’après la presse étrangère, un club aurait sa préférence pour tenter de se relancer.

On l’attendant comme le nouveau patron de la défense de l’OM à son arrivée le dernier jour du mercato estival, fort de son expérience au Bayern Munich, à l’Inter mais aussi en équipe de France. Finalement, le passage de Benjamin Pavard dans la cité phocéenne ne va pas rester dans les mémoires. L’OM a décidé de ne pas lever l’option d’achat de 15 millions d’euros présente dans le prêt de Pavard, qui s’apprête à retrouver l’Inter.

Pavard veut revenir et s’imposer à l’Inter Après cette saison ratée, Benjamin Pavard aurait un sentiment de revanche selon les informations de Sky Italia. Le champion du monde 2018 est bien décidé à retrouver l’Inter et à retrouver sa place, alors qu’il dispose encore de deux années de contrat avec les champions d’Italie. Mais les Nerazzurri seront-ils sur la même longueur d’onde ? « Techniquement, il retourne aujourd'hui à l'Inter, mais pas pour y rester », expliquait récemment le journaliste Fabrizio Romano.