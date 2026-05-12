José Mourinho de retour au Real Madrid : Accord trouvé, le feuilleton touche à sa fin !

Parti du Real Madrid en 2013, José Mourinho va-t-il retrouver la Casa Blanca cet été ? Cité comme l’un des favoris pour succéder à Alvara Arbeloa sur le banc, le Special One aurait trouvé un accord pour diriger Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Une annonce pourrait rapidement tomber.
Nommé en janvier dernier en lieu et place de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa n’a pas eu les résultats escomptés au Real Madrid et ne devrait pas s’éterniser au Real Madrid. De quoi offrir l’occasion à José Mourinho de revenir au sein de la Casa Blanca. Après un premier passage entre 2010 et 2013, le Special One serait le favori pour diriger Kylian Mbappé et ses partenaires la saison prochaine. Un dossier qui pourrait être bouclé très rapidement.
Accord trouvé entre Mourinho et le Real Madrid ?
Selon les informations divulguées par le journaliste Sacha Tavolieri sur X, un accord aurait été conclu entre José Mourinho, actuellement en poste à Benfica, et le Real Madrid. Un communiqué officiel pourrait tomber dès la semaine prochaine. Pourtant, le principal intéressé a démenti les contacts évoqués récemment par la presse. « Je continue de fuir ce sujet, en toute sincérité. Je n’ai eu aucun contact, ni avec le président, ni avec des personnes importantes dans le club », avait fait savoir le Portugais durant le week-end.
La dernière sortie de Mourinho sur le sujet
« En fin de saison, je ne parle à personne. Je n’ai eu aucun contact avec le Real Madrid. Aucun. Jusqu’au dernier match de championnat contre Estoril (samedi 16 mai), je n’en aurai aucun. Ensuite, il y a une période d’une semaine, durant laquelle je serai libre de parler avec qui je jugerai bon de le faire, mais d’ici là, tout ce qui sort et a filtré concernant des réunions, des appels… ce ne sont que des spéculations », avait assuré José Mourinho.