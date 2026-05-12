José Mourinho de retour au Real Madrid : Accord trouvé, le feuilleton touche à sa fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti du Real Madrid en 2013, José Mourinho va-t-il retrouver la Casa Blanca cet été ? Cité comme l’un des favoris pour succéder à Alvara Arbeloa sur le banc, le Special One aurait trouvé un accord pour diriger Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Une annonce pourrait rapidement tomber.

Nommé en janvier dernier en lieu et place de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa n’a pas eu les résultats escomptés au Real Madrid et ne devrait pas s’éterniser au Real Madrid. De quoi offrir l’occasion à José Mourinho de revenir au sein de la Casa Blanca. Après un premier passage entre 2010 et 2013, le Special One serait le favori pour diriger Kylian Mbappé et ses partenaires la saison prochaine. Un dossier qui pourrait être bouclé très rapidement.

Accord trouvé entre Mourinho et le Real Madrid ? Selon les informations divulguées par le journaliste Sacha Tavolieri sur X, un accord aurait été conclu entre José Mourinho, actuellement en poste à Benfica, et le Real Madrid. Un communiqué officiel pourrait tomber dès la semaine prochaine. Pourtant, le principal intéressé a démenti les contacts évoqués récemment par la presse. « Je continue de fuir ce sujet, en toute sincérité. Je n’ai eu aucun contact, ni avec le président, ni avec des personnes importantes dans le club », avait fait savoir le Portugais durant le week-end.