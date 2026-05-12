Nouveau directeur sportif de l’OM : Le PSG se retrouve impliqué dans le dossier !

Grégory Lorenzi étant proche de l’Olympique de Marseille pour succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif, Brest est en quête d’un nouveau directeur sportif. Plusieurs pistes sont étudiées, dont celle menant à un membre du Paris Saint-Germain qui n’exclut aucune option pour son avenir.
Au fil des jours, le futur organigramme de l’OM se dessine. Alors que Stéphane Richard prendra officiellement la présidence du club le 2 juillet prochain, Grégory Lorenzi devrait quant à lui succéder à Medhi Benatia comme directeur sportif. Sa première mission sera ensuite de régler la question de l’entraîneur. Nommé en février, Habib Beye est annoncé sur le départ.
Yohan Cabaye, en poste au PSG, est ciblé par Brest
Proche de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi a finalement été convaincu par le projet marseillais malgré l’état actuel du club. De son côté, le Stade Brestois a lancé les recherches pour dénicher un nouveau directeur sportif, et l’une des pistes bretonnes mène à un membre de l’encadrement du PSG. Selon Foot Mercato, Yohan Cabaye, qui occupe le poste de directeur sportif du centre de formation du PSG depuis 2024, fait partie des cibles au même titre qu’Aziz Mady Mogne (OM), Morgan Boullier (Nice) et Baptiste Drouet.
Cabaye et Lorenzi se connaissent
Le mois dernier, L’Équipe avait déjà évoqué l’intérêt de Brest pour Yohan Cabaye, proche de Grégory Lorenzi. Les deux hommes étaient dans la même promotion du Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges pour l’obtention du Diplôme d'université de manager général. Ils sont depuis restés en contact. « Des sollicitations, j'en ai, en France, à l'étranger, notamment en Angleterre. C'est le fruit du travail que j'ai pu réaliser et je le prends avec humilité. Le plus important est d'être concentré sur nos objectifs, la Youth League, être à l'écoute du staff et des joueurs, et la Coupe Gambardella. Mon cas personnel est secondaire et passera toujours après le club. Priorité à ce qu'il va se passer là », confiait Cabaye en avril, auprès de L’Équipe. L’ancien joueur du LOSC n’avait écarté aucune option pour son avenir : « On verra. Je suis fier de tout ce que j'ai fait, je suis enthousiaste par rapport à ce qui arrive, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour ma question personnelle, on pourra en discuter en temps voulu. »