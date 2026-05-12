Nouveau directeur sportif de l’OM : Le PSG se retrouve impliqué dans le dossier !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grégory Lorenzi étant proche de l’Olympique de Marseille pour succéder à Medhi Benatia à la tête du secteur sportif, Brest est en quête d’un nouveau directeur sportif. Plusieurs pistes sont étudiées, dont celle menant à un membre du Paris Saint-Germain qui n’exclut aucune option pour son avenir.

Au fil des jours, le futur organigramme de l’OM se dessine. Alors que Stéphane Richard prendra officiellement la présidence du club le 2 juillet prochain, Grégory Lorenzi devrait quant à lui succéder à Medhi Benatia comme directeur sportif. Sa première mission sera ensuite de régler la question de l’entraîneur. Nommé en février, Habib Beye est annoncé sur le départ.

Yohan Cabaye, en poste au PSG, est ciblé par Brest Proche de l’OGC Nice, Grégory Lorenzi a finalement été convaincu par le projet marseillais malgré l’état actuel du club. De son côté, le Stade Brestois a lancé les recherches pour dénicher un nouveau directeur sportif, et l’une des pistes bretonnes mène à un membre de l’encadrement du PSG. Selon Foot Mercato, Yohan Cabaye, qui occupe le poste de directeur sportif du centre de formation du PSG depuis 2024, fait partie des cibles au même titre qu’Aziz Mady Mogne (OM), Morgan Boullier (Nice) et Baptiste Drouet.