Pierre Sage futur entraîneur de l’OM ? Daniel Riolo annonce le verdict !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On ne prend pas les mêmes et on recommence. A l’Olympique de Marseille, un nouveau directeur sportif va déposer ses valises dans la cité phocéenne avant qu’un entraîneur soit également nommé pour prendre la succession d’Habib Beye. Se pourrait-il que le meilleur coach de la saison sacré aux Trophées UNFP débarque ? Pas vraiment selon Daniel Riolo.

L’Olympique de Marseille repart sur de nouvelles bases. Fini le trio De Zerbi - Longoria - Benatia. Les deux premiers noms cités ont déjà quitté le navire lorsque que le directeur du football va en faire de même une fois la dernière journée de Ligue 1 disputée dimanche prochain contre le Stade Rennais. Et après ? Grégory Lorenzi est plus que simplement pressenti pour prendre sa suite. Alors qu’il était attendu à l’OGC Nice, le directeur sportif du Stade Brestois a finalement succombé aux approches de l’OM.

«Pierre Sage ? Non» Cet été, en plus de la direction sportive, des changements devraient être opérés au niveau du staff technique. Habib Beye pourrait être contraint de céder sa place. Deux options seraient plausibles avec Bruno Genesio et Christophe Galtier selon Daniel Riolo. « Stéphane Richard veut un Français, il l’a dit. Un entraîneur français pour l’OM, honnêtement à part Genesio ou faire revenir Galtier, je ne vois pas de solutions ». Pendant la diffusion de l’After Foot à Valence lundi, Florent Gautreau a rebondi sur les propos de l’éditorialiste de RMC en proposant Pierre Sage. Une réponse expéditive lui a été donnée. « Non ».