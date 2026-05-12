OM - «On a une famille, des enfants qu'on ne voit pas...» : Les joueurs vivent un calvaire à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Marseille, l'heure n'est clairement pas à la fête contrairement à l'atmosphère qui régnait dans le groupe l'année dernière au même stade de la saison. Une qualification décrochée au Havre pour la campagne de Ligue des champions. Dimanche, l'OM a également battu le club normand, mais a vu ses espoirs de C1 officiellement s'envoler au terme d'une période très mouvementée sur le plan sportif et institutionnel.

Depuis le stage à Marbella qui a précédé la défaite à Lorient (0-2), rien ne va plus à l'OM. Entre les sorties sans filtre du directeur du football Medhi Benatia dans la presse ou bien les vérités de Facundo Medina à RMC Sport et Ligue 1+, ça chauffe au sein du club phocéen. A cela, il faut ajouter les mises au vert à la Commanderie qui éloignent les joueurs de leur socle familial.

«C’était très compliqué parce qu’on a une famille, des enfants qu’on ne voit pas» Une période difficile à traverser émotionnellement pour les joueurs d'Habib Beye. Dimanche soir, après la première victoire de l'OM en un mois contre Le Havre (1-0), Geronimo Rulli s'est lâché sur le passage à vide du club en zone mixte en se livrant à cœur ouvert. « Je préfère ne pas beaucoup parler avant que la saison ne soit finie. C’était très compliqué parce qu’on a une famille, des enfants qu’on ne voit pas. On a formé une très belle équipe avec le staff pendant cette semaine. Et le match qu’on a fait aujourd’hui fait plaisir ».