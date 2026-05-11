Habib Beye en plein cyclone à l’OM, Daniel Riolo rétablit la vérité : «Il y a eu des histoires inventées»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur le traitement médiatique d’Habib Beye, qui a dénoncé l’acharnement dont il serait victime dimanche après la victoire au Havre (1-0). L’éditorialiste de RMC estime que l’entraîneur de l’OM est victime de mensonges ces derniers mois et que certains journalistes sont trop influencés par les réseaux sociaux.

Après une semaine passée en mise au vert à la Commanderie, l’OM s’est relancé dans la course à l’Europe dimanche en allant s’imposer sur la pelouse du Havre (0-1). Une victoire obtenue grâce à un but de Mason Greenwood sur penalty, lui qui aurait provoqué l’arrêt de l’entraînement par Habib Beye mercredi dernier. Un sujet sur lequel ce dernier s’est longuement exprimé en conférence de presse après la rencontre.

« Ce qu’il s’est passé sur cette fin de saison était absolument dégueulasse » « J’ai rarement vu un tel acharnement sur une personne », a déclaré l’entraîneur de l’OM, estimant être attaqué sur sa personne et dénonçant le manque de déontologie de certains journalistes et la « course à l'info, à la mauvaise info et aux mensonges qui n’est plus du tout vérifié. » « Il a parfaitement raison. Ce qu’il s’est passé sur cette fin de saison était absolument dégueulasse à Marseille. Le matin, certains journalistes feraient bien de se regarder dans une glace parce qu’ils ont raconté beaucoup de conneries. Je ne sais pas dans quel but », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.