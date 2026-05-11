Habib Beye en plein cyclone à l’OM, Daniel Riolo rétablit la vérité : «Il y a eu des histoires inventées»

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur le traitement médiatique d’Habib Beye, qui a dénoncé l’acharnement dont il serait victime dimanche après la victoire au Havre (1-0). L’éditorialiste de RMC estime que l’entraîneur de l’OM est victime de mensonges ces derniers mois et que certains journalistes sont trop influencés par les réseaux sociaux.
Après une semaine passée en mise au vert à la Commanderie, l’OM s’est relancé dans la course à l’Europe dimanche en allant s’imposer sur la pelouse du Havre (0-1). Une victoire obtenue grâce à un but de Mason Greenwood sur penalty, lui qui aurait provoqué l’arrêt de l’entraînement par Habib Beye mercredi dernier. Un sujet sur lequel ce dernier s’est longuement exprimé en conférence de presse après la rencontre.
« Ce qu’il s’est passé sur cette fin de saison était absolument dégueulasse »
« J’ai rarement vu un tel acharnement sur une personne », a déclaré l’entraîneur de l’OM, estimant être attaqué sur sa personne et dénonçant le manque de déontologie de certains journalistes et la « course à l'info, à la mauvaise info et aux mensonges qui n’est plus du tout vérifié. » « Il a parfaitement raison. Ce qu’il s’est passé sur cette fin de saison était absolument dégueulasse à Marseille. Le matin, certains journalistes feraient bien de se regarder dans une glace parce qu’ils ont raconté beaucoup de conneries. Je ne sais pas dans quel but », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC.
« Notre métier est en train de crever à cause de ça »
« Je pense qu’aujourd’hui, les réseaux sociaux dictent des conduites et qu’il y avait une mode, une tendance, pour démonter Habib Beye depuis deux mois », a poursuivi Daniel Riolo. « Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout ce qu’il a fait est formidable, il a super bien entraîné l’OM depuis qu’il est là, il n’a pas fait d’erreur, ce n’est pas ça que je suis en train de dire. Il y a eu des mensonges, des histoires inventées et on a voulu lui faire du mal. Les réseaux sociaux l’ont fait. Certains journalistes suivent les réseaux sociaux et se disent : “Ce sera bien, ça évitera qu’on se fasse insulter sur les réseaux si on suit cette hype-là.” Il y a de plus en plus dans notre métier des journalistes qui ont peur de ce qui va être dit sur les réseaux et qui préfèrent être dans le bon train. Et ça, c’est gravissime. Notre métier est en train de crever à cause de ça. »