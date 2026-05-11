Un malaise avec Habib Beye ? Mason Greenwood se livre sur sa relation avec l’entraîneur de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Buteur sur penalty dimanche lors de la victoire de l’OM sur la pelouse du Havre (0-1), Mason Greenwood est revenu sur sa relation avec son entraîneur, qu’il a salué au moment de célébrer son but. L’Anglais a assuré qu’il n’avait aucun problème avec Habib Beye, qui l’a remercié pour son geste à l’issue de la rencontre.

Après deux mois sans but, Mason Greenwood a retrouvé le chemin des filets dimanche soir, lors de la victoire de l’OM face au Havre (0-1). Unique buteur de cette rencontre, l’ailier âgé de 24 ans a permis à son équipe de s’imposer et de croire encore en une qualification européenne. Une réalisation qu’il a notamment célébrée avec Habib Beye, venant lui taper dans la main, alors que la semaine passée aurait été marquée par des tensions entre les deux hommes.

« Il ne faut pas croire tout ce qui sort dans les médias » À l’issue de la rencontre, Mason Greenwood s’est arrêté au micro de Ligue 1+, expliquant son geste et clarifiant sa relation avec l’entraîneur de l’OM : « C’était important, il ne faut pas croire tout ce qui sort dans les médias, Habib est un bon gars, j’ai confiance en lui et lui a confiance en moi. » Auprès du diffuseur du championnat de France, Habib Beye a lui aussi évoqué le geste de son joueur et semblait assez ému.