«Il n’a rien à faire à l’OM» : Trop c’est trop, un départ est réclamé à l’After Foot !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une saison et puis s'en va ? Facundo Medina a déposé ses valises à Marseille l'été dernier en provenance du RC Lens. Entre blessures et prestations qui n'apportent pas entière satisfaction, le défenseur argentin est monté au créneau dans les médias au sujet de la période délicate qui touche l'OM tant sur le terrain qu'en dehors. Pour Maxime Chanot, une saison suffit amplement pour Medina à l'OM.

L'Olympique de Marseille se trouve dans une situation sportive et institutionnelle chaotique. Décroché dans la course à la Ligue des champions, le club marseillais enchaîne les déconvenues en interne avec des stages au sein même de la Commanderie pour les joueurs avec pension au centre d'entraînement et débordements dont l'épisode de l'extincteur avec Pierre-Emerick Aubameyang. Une fin de saison dans un climat délétère dans la cité phocéenne.

«Je ne suis pas convaincu que c'est un plus pour l'Olympique de Marseille» Ces derniers temps, Facundo Medina est sorti du silence auprès de RMC Sport et de Ligue 1+ afin de livrer son ressenti sur la tournure prise par les évènements à l'OM ces dernières semaines. A la veille du déplacement de l'Olympique de Marseille au Havre, Maxime Chanot débattait sur le plateau de l'After Foot avec Walid Acherchour et Carine Galli sur le cas Medina. Un joueur qui ne doit tout bonnement pas porter les couleurs. « Medina c'est très moyen. Il n'a rien à faire à l'OM, c'est un joueur moyen de Ligue 1. Pour moi, il y a bien meilleur que Medina. Ce n'est pas un mauvais joueur, mais je ne suis pas convaincu que c'est un plus pour l'Olympique de Marseille. Qui je prends à la place ? Des joueurs un peu plus jeunes, qui ont envie de se battre pour l'Olympique de Marseille, qui entrent dans un cycle de deux ou trois ans ».