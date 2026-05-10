OM : «Une blague qui a mal tourné», le clan Aubameyang répond à la polémique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Accusé d’avoir aspergé un dirigeant avec un extincteur jeudi soir, Pierre-Emerick Aubameyang a été écarté du groupe pour le déplacement au Havre ce dimanche. Dans le clan de l’attaquant âgé de 36 ans, on évoque une blague qui a mal tourné et que ce dernier a été le bouc émissaire de la situation, d’autres joueurs de l’OM ayant été impliqués.

Pour célébrer la fin de leur mise au vert, les joueurs de l’OM n’ont rien trouvé de mieux que d’organiser une petite fête improvisée jeudi soir. Depuis lundi et après leur déroute à Nantes (3-0), les Olympiens sont restés à la Commanderie où ils ont passé quatre nuits. Une sanction qui a été levée vendredi et la dernière soirée a été très agitée au sein du centre d’entraînement de Marseille.

Aubameyang écarté pour le déplacement au Havre Foot Mercato évoquait une ambiance « colonie de vacances », avec des chambres retournées et des lits déplacés. Plus encore, certains joueurs de l’OM ont aspergé Bob Tahri, chargé de faire respecter le couvre-feu, avec un extincteur. Un groupe mené par Pierre-Emerick Aubameyang, 36 ans et le plus expérimenté de l’effectif. Comme indiqué par L’Équipe, l’international gabonais s’est excusé auprès du principal intéressé et des dirigeants de l’OM et souhaitait seulement « mettre l’ambiance ».