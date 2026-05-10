Frank McCourt - Habib Beye : Daniel Riolo annonce un gros désaccord à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La crise couve à l’OM, ce qui a poussé les dirigeants du club à décréter une nouvelle mise au vert à la Commanderie. Une décision prise par Mehdi Benatia et validée par Frank McCourt. Mais Habib Beye ne semble pas sur la même longueur d’onde.

C'est la crise à l'OM. Le club phocéen est effectivement assuré de ne pas terminé sur le podium en Ligue 1 et ne se qualifiera donc pas directement pour la Ligue des champions. Une catastrophe pour les finances de l'OM. Par conséquent, la situation rend fou furieux Frank McCourt comme l'explique Daniel Riolo qui précise également qu'il existe un point de désaccord avec Habib Beye.

McCourt et Beye en désaccord sur la mise au vert ? « Frank McCourt est très très en colère. Lui aussi milite pour l'enfermement des joueurs. Une décision qui ne satisfait pas Habib Beye. Lui n'est pas pour cette solution là, parce qu'il sait que le groupe ne suit pas. Dans un groupe, ce n'est pas la peine de chercher, il suffit qu'il y en ait trois qui ne jouent pas et c'est mort hein, c'est fini. Il suffit que ce soit comme ça dans un vestiaire et c'est mort. La performance, tu ne vas pas la chercher avec sept ou huit mecs, dans un groupe où t'en as qui sont à l'écart, une autre partie qui cherche à savoir ce qu'ils vont faire l'année prochaine, et qui ont commandé les agents, le clan là et le clan là qui ne peuvent pas se blairer, donc voilà. Déjà le vestiaire, c'est mort », lâche le journaliste sur l'After Foot avant de poursuivre.