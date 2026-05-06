Frank McCourt va «couper le robinet» : Le scénario «extrêmement inquiétant» redouté pour l’OM

Pierrick Levallet

En plus de sa fin de saison chaotique sur le plan sportif, l’OM a également de grosses difficultés d’un point de vue financier. Le club phocéen affiche un déficit de plus de 100M€ sur les trois derniers exercices, et s’expose ainsi à de lourdes sanctions de la part de l’UEFA. Frank McCourt pourrait donc se montrer moins généreux, et cela inquiète profondément Pierre Ménès.

Rien ne va plus à l’OM. Sur le plan sportif, le club phocéen traverse une fin de saison chaotique. La formation marseillaise voit ses rêves de qualification en Ligue des champions s’évaporer. La troisième place de Ligue 1 est désormais inaccessible et même la quatrième position semble hors de portée, puisque le LOSC dispose de cinq points d’avance à deux journées du terme. Et comme si cela ne suffisait pas, l’OM présente aussi de grosses difficultés sur le plan financier avec un déficit de plus de 100M€ sur les trois derniers exercices. L’équipe olympienne risquerait ainsi de graves sanctions de l’UEFA d’après L’Equipe. Et cela inquiète profondément Pierre Ménès.

«C’est une mauvaise nouvelle pour tout le monde» « C’est vrai que l’avenir est sombre. Il y a plus de 100M€ de déficit, McCourt semble plutôt disposé à couper le robinet. Il y a des retours de prêt, il y a aussi des joueurs qui sont prêtés avec option d’achat, il va falloir lever les options. Il y a déjà 30 ou 35M€ à sortir. Et c’est surtout que tu as un club avec un président novice, tu n’as pas de directeur sportif et tu n’as pas d’entraîneur. Je pense que tout est en place pour que le cirque qu’on voit actuellement continue la saison prochaine. C’est extrêmement inquiétant et ce n’est drôle pour personne. Le football français a besoin d’un OM fort. C’est une mauvaise nouvelle pour tout le monde » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.