«Dérapage» à 157M€ : L'UEFA va exclure l'OM des Coupes d'Europe ?

Pierrick Levallet

En plus de ses résultats sportifs qui ne sont pas à la hauteur des attentes, l’OM est également en difficulté sur le plan financier. Le club phocéen afficherait en effet un déficit net de près de 157M€ sur les trois dernières saisons. En conséquence, l’UEFA pourrait infliger une sanction grave à la formation marseillaise, comme une exclusion des coupes d’Europe.

Décidément, rien ne va plus du côté de l’OM. Battu sur la pelouse du FC Nantes (3-0), le club phocéen voit sa qualification pour la prochaine Ligue des champions s’évaporer. Les hommes d’Habib Beye pointent à la septième place de Ligue 1, à sept points du troisième (l’OL) et cinq unités du quatrième (le LOSC). Et comme si cela ne suffisait pas, la formation marseillaise est en plus sous le coup d’une grave sanction de la part de l’UEFA.

L'OM bientôt privé de coupe d'Europe par l'UEFA ? D’après les informations de L’Equipe, l’OM a du mal à respecter son engagement passé en 2022 avec l’instance européenne. Le club olympien s’était engagé à revenir à l’équilibre, avec un déficit n’excédant pas 60M€ sur trois saisons. Mais sur ces exercices en question, les pensionnaires de la Ligue 1 auraient accumulé 157M€ de pertes nettes à en croire la DNCG. Ces montants seraient toujours revus à la baisse par l’UEFA. Mais l’OM semble avoir laissé sa situation financière se dégrader. L’ampleur de ce « dérapage » économique doit désormais être déterminé. S’il s’avère trop important, l’instance pourrait prendre des mesures dures, comme une exclusion des coupes d’Europe.