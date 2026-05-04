Mason Greenwood «rend fou» un entraîneur : L’attitude de l’attaquant de l’OM critiquée sur La Chaîne L’Equipe

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Muet depuis près de deux mois, son dernier but en championnat remontant au 7 mars, Mason Greenwood a, à l’image de son équipe, sombré samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak et Régis Brouard, entraîneur du FC Rouen, ont critiqué son attitude.

De retour en tant que titulaire après avoir été remplaçant face à l’OGC Nice (1-1), Mason Greenwood n’a pas réussi à sauver l’OM samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0). L’Anglais de 24 ans traverse une passe très difficile et, en plus de cela, son attitude, notamment à la perte du ballon, a encore une fois laissé grandement à désirer à la Beaujoire.

« Respecter le maillot qu’il porte et l’institution dans laquelle il joue » « Je ne lui demande pas d’être un leader, juste de respecter le maillot qu’il porte et l’institution dans laquelle il joue. C’est juste ça. Et d’aller au bout de ton truc. Quand t’as signé un contrat, le club, lui, continue à payer les joueurs jusqu’au bout. Jusqu’au dernier match, le club va payer », a déclaré Ludovic Obraniak sur le plateau de L’Équipe du Soir, où l’entraîneur du FC Rouen, Régis Brouard, a lui aussi tancé Mason Greenwood.