Mason Greenwood «rend fou» un entraîneur : L’attitude de l’attaquant de l’OM critiquée sur La Chaîne L’Equipe

Muet depuis près de deux mois, son dernier but en championnat remontant au 7 mars, Mason Greenwood a, à l’image de son équipe, sombré samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0). Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Ludovic Obraniak et Régis Brouard, entraîneur du FC Rouen, ont critiqué son attitude.
De retour en tant que titulaire après avoir été remplaçant face à l’OGC Nice (1-1), Mason Greenwood n’a pas réussi à sauver l’OM samedi sur la pelouse du FC Nantes (3-0). L’Anglais de 24 ans traverse une passe très difficile et, en plus de cela, son attitude, notamment à la perte du ballon, a encore une fois laissé grandement à désirer à la Beaujoire.
« Respecter le maillot qu’il porte et l’institution dans laquelle il joue »
« Je ne lui demande pas d’être un leader, juste de respecter le maillot qu’il porte et l’institution dans laquelle il joue. C’est juste ça. Et d’aller au bout de ton truc. Quand t’as signé un contrat, le club, lui, continue à payer les joueurs jusqu’au bout. Jusqu’au dernier match, le club va payer », a déclaré Ludovic Obraniak sur le plateau de L’Équipe du Soir, où l’entraîneur du FC Rouen, Régis Brouard, a lui aussi tancé Mason Greenwood.
« Qu’il fasse bien ce qu’il a à faire déjà »
« Qu’il fasse bien ce qu’il a à faire déjà. Moi, c’est un sujet qui me touche et ça me rend fou. On va toujours trouver des raisons, des excuses, vous les appelez comme vous voulez, sur le joueur, il a des souffrances ici et là, mais tout le monde a des souffrances ! Nous, les entraîneurs, vous pensez qu’on n’a pas de souffrances parfois ? Tout le monde a des soucis dans la vie. À un moment, stop. Alors c’est vrai, ce sont des discours qu’ils ne comprennent pas. La reconnaissance, on vous a rendu service, en fait, ils en ont rien à secouer. Encore une fois, ça consomme, mais à un moment ou à un autre, de protéger, de défendre… Un peu de personnalité aussi, vous devez dégager un peu de ça. Franchement, parfois, j’en ai marre. Ils ne se rendent pas compte de ce qu’on peut mettre en place pour eux, pour qu’ils soient performants », a ajouté Régis Brouard.