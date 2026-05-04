L’OM a décidé d’une sanction après la débâcle à Nantes !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Humilié sur la pelouse du FC Nantes (3-0) samedi après-midi, l’OM a fortement compromis ses chances de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Comme cela avait été le cas après la défaite à Lorient (2-0), les Olympiens ont été informés d’une nouvelle mise au vert à la Commanderie, qui commencera ce lundi soir.

Pas de repos pour les joueurs de l’OM. Samedi après-midi, Habib Beye et ses hommes ont enchaîné un troisième match sans victoire après la défaite à Lorient (2-0) et le nul lors de la réception de l’OGC Nice (1-1). Cette fois-ci, c’est sur la pelouse du FC Nantes que les Olympiens se sont inclinés (3-0). Une équipe qui ne s’était plus imposée depuis le 22 février face au Havre (2-0) et qui prend de plus en plus la direction de la Ligue 2.

L'OM a certainement dit adieu à la Ligue des champions Auteurs d’une nouvelle prestation insipide, les joueurs de l’OM ont craqué dès le début de la seconde mi-temps, encaissant trois buts en moins de 15 minutes au retour des vestiaires. Ils sont désormais septièmes au classement, à cinq points du LOSC, quatrième, et voient plus que jamais la Ligue des champions s’éloigner. Contrairement à celle à Lorient, Medhi Benatia n’est pas sorti du bois pour recadrer son groupe après la débâcle à Nantes, mais le même type de sanction a été appliqué.