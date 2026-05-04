Mercato - OM : Habib Beye annonce une grande décision pour son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le nouveau revers de l’OM contre le FC Nantes samedi semble mettre fin aux espoirs marseillais de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Malgré tout, Habib Beye ne démissionnera pas.

En s’inclinant à Nantes (0-3), l’OM a largement compromis ses chances de qualification directe pour la Ligue des champions, une situation qui place évidemment Habib Beye sous le feu des critiques et son avenir est plus que jamais menacé d'une part pour la saison prochaine, mais également à court terme. Néanmoins, l’entraîneur marseillais assure qu’il ne démissionnera pas de son poste.

Beye refuse de démissionner « La seule analyse qu’on peut avoir c’est qu’il n’y a rien dans notre match. Et comme il n’y a rien en termes d’émotions, en termes de désirs, en termes de volonté collective, en termes de qualité, on a ce qu’on mérite aujourd’hui (…) Quand on décide de venir dans un challenge comme celui-ci, déjà d’une, on ne l’abandonne pas […] Jamais je ne démissionnerais. Si par contre je suis le problème… (mais) ce n’est pas à moi de le décider. Ce qui est sûr, c’est que […] moi je me battrai jusqu’à mon dernier souffle, ici », assure-t-il au micro de Ligue1+ avant d'en rajouter une couche.