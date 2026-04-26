Mercato - OM : Adrien Rabiot viré, l’identité de son bourreau révélée

Axel Cornic

La saison touche à son terme et l’Olympique de Marseille est sous pression, puisqu’une qualification en Ligue des Champions est loin d’être acquise. Il faut dire qu’elle n’a pas très bien commencé, puisque dès la première journée de Ligue 1 en aout dernier une crise avait déjà éclaté, qui a notamment mené au départ d’Adrien Rabiot.

C’est peut-être le point de départ de tous les problèmes de l’OM. Considéré comme un cadre de l’effectif, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie quelques jours seulement avant la fin du mercato estival, ce qui avait fait scandale à l’époque. Et certains se demandent toujours comment cela a bien pu arriver...

Des couches «Pampers» pour Balerdi, le joueur de l'OM est tourné en ridicule sur la chaîne L'Equipe ! https://t.co/KZNNR94EwM — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Le choix d’écarter Rabiot ne relevait pas de lui, mais de De Zerbi » Le président Pablo Longoria n’est plus au club, tout comme Roberto De Zerbi. Reste encore le directeur sportif Medhi Benatia, qui s’était beaucoup exprimé lors de cette affaire Rabiot. Pourtant, certains laissent entendre que ce n’est pas lui le responsable. « Ses liens avec De Zerbi et Longoria sont anciens et étroits. Le choix d’écarter Rabiot ne relevait pas de lui, mais de De Zerbi » a expliqué Grégory Schneider, au micro de Farid Rouas.