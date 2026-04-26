Mercato : Quand Mason Greenwood a refusé de quitter l'OM !

Transféré à l'OM lors de l'été 2024, Mason Greenwood aurait pu changer d'air à l'intersaison 2025. En effet, plusieurs clubs étaient emballés par l'idée d'arracher l'attaquant de 24 ans au club marseillais. Toutefois, Mason Greenwood a préféré rester à l'OM et jouer la Ligue des Champions avec le maillot olympien.
Formé à Manchester United, Mason Greenwood a quitté le club anglais par la petite porte. Devenu indésirable chez les Red Devils - notamment à cause de ses affaires extrasportives - l'attaquant de 24 ans a été poussé vers la sortie lors de l'été 2024. Conscient de la situation de Mason Greenwood, l'OM en a profité pour boucler son transfert. Grâce à une offensive à hauteur de 26M€, le club marseillais a pu officialiser la signature de l'ailier droit anglais le 18 juillet 2024.
Greenwood aurait pu quitter l'OM l'été dernier
Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 de l'OM aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato estival. D'après les indiscrétions d'AS, divulguées ce dimanche matin, Mason Greenwood ne manquait pas de prétendants à l'intersaison 2025. Mais heureusement pour l'OM, le natif de Bradford a préféré jouer la Ligue des Champions sous les couleurs phocéennes. Ainsi, Mason Greenwood a repoussé toutes les offres reçues.
Greenwood a préféré jouer la Ligue des Champions avec l'OM
A en croire AS, Mason Greenwood aura une nouvelle opportunité de quitter l'OM cet été. En effet, le numéro 10 d'Habib Beye serait la priorité de plusieurs clubs - dont le Paris FC - pour la saison prochaine. En cas de qualification pour une compétition européenne, l'OM pourrait encaisser un chèque compris entre 40 et 50M€ grâce à la vente de Mason Greenwood. Dans le cas contraire, Frank McCourt devra se contenter d'une somme inférieure. Affaire à suivre...