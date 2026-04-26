Mercato - PSG : Le transfert réclamé sur RMC pour venir remplacer Ousmane Dembélé

La fin de la saison approche et il va falloir bientôt se pencher sur le mercato pour les clubs. Leader du PSG en attaque, Ousmane Dembélé est suppléé par Gonçalo Ramos. Le Portugais a déjà vu des rumeurs émerger concernant son avenir et il pourrait bien quitter le club de la capitale cet été. Walid Acherchour tenterait un pari fou en allant recruter un jeune joueur pour venir seconder Dembélé à Paris la saison prochaine.
Après sa victoire en Ligue des champions l'année dernière, le PSG n'a presque pas modifié son effectif. Le club a voulu faire confiance aux mêmes joueurs mais cet été, les choses pourraient être différentes. Gonçalo Ramos fait de l'œil à plusieurs clubs sur le mercato et il pourrait faire partie des joueurs sur le départ. Pour la doublure d'Ousmane Dembélé, Walid Acherchour a alors pensé à un profil étonnant.
Un transfert demandé derrière Dembélé
Dans l'After Foot sur RMC, Walid Acherchour n'a pas hésité et donnerait sa chance au jeune Eli Junior Kroupi, qui évolue du côté de Bournemouth cette saison. « Moi à la fin de la saison, ça va peut-être faire sursauter les auditeurs, mais je vais chercher Éli Kroupi et je sors Ramos. Moi j’aime beaucoup Éli Kroupi, je le mets dans le registre de back-up de Dembélé, car je pense qu’il a beaucoup plus le profil. Quand tu veux faire souffler Dembélé, tu mets Éli Kroupi qui lui va correspondre totalement à ce que veut mettre en place Luis Enrique et tu n’auras pas un changement de profil » déclare-t-il.
Un transfert surprise au PSG ?
Fils de l'ancien international ivoirien Eli Kroupi, Eli Junior Kroupi réalise une très belle saison de Premier League avec Bournemouth du haut de ses 19 ans avec 10 réalisations. Il a déjà connu une saison de Ligue 1 également avec Lorient, la ville où il est né. Selon Walid Acherchour, il serait le bon pari du PSG. « Éli Kroupi arrivera au PSG en mode Disneyland car le PSG reste le PSG, c’est peut-être même surdimensionné pour lui, mais il va progresser comme Barcola et Doué, c’est un joueur français que tu ramènes, moi sincèrement, ce coup-là je le fais » poursuit-il.