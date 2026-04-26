Mercato - PSG : Le transfert réclamé sur RMC pour venir remplacer Ousmane Dembélé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La fin de la saison approche et il va falloir bientôt se pencher sur le mercato pour les clubs. Leader du PSG en attaque, Ousmane Dembélé est suppléé par Gonçalo Ramos. Le Portugais a déjà vu des rumeurs émerger concernant son avenir et il pourrait bien quitter le club de la capitale cet été. Walid Acherchour tenterait un pari fou en allant recruter un jeune joueur pour venir seconder Dembélé à Paris la saison prochaine.

Après sa victoire en Ligue des champions l'année dernière, le PSG n'a presque pas modifié son effectif. Le club a voulu faire confiance aux mêmes joueurs mais cet été, les choses pourraient être différentes. Gonçalo Ramos fait de l'œil à plusieurs clubs sur le mercato et il pourrait faire partie des joueurs sur le départ. Pour la doublure d'Ousmane Dembélé, Walid Acherchour a alors pensé à un profil étonnant.

Transfert à «plus de 100M€» : Le PSG reçoit une réponse d’un club allemand ! https://t.co/f531tZbGXT — le10sport (@le10sport) April 21, 2026

Un transfert demandé derrière Dembélé Dans l'After Foot sur RMC, Walid Acherchour n'a pas hésité et donnerait sa chance au jeune Eli Junior Kroupi, qui évolue du côté de Bournemouth cette saison. « Moi à la fin de la saison, ça va peut-être faire sursauter les auditeurs, mais je vais chercher Éli Kroupi et je sors Ramos. Moi j’aime beaucoup Éli Kroupi, je le mets dans le registre de back-up de Dembélé, car je pense qu’il a beaucoup plus le profil. Quand tu veux faire souffler Dembélé, tu mets Éli Kroupi qui lui va correspondre totalement à ce que veut mettre en place Luis Enrique et tu n’auras pas un changement de profil » déclare-t-il.