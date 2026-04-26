Mercato - OM : 20M€ pour Leonardo Balerdi, l'offre est imminente ?

Axel Cornic

Arrivé en 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi pourrait quitter l’Olympique de Marseille à la fin de cette saison. Le défenseur central de 27 ans est très critiqué et avec le départ de Roberto De Zerbi, il a été déchu de son titre de capitaine par Habib Beye, qui lui préfère Pierre-Emile Højbjerg.

Il est redevenu la cible favorite du stade Vélodrome. Avec ses performances décevantes, Leonardo Balerdi est en première ligne face aux critiques et la récente défaite face au FC Lorient (0-2), n’a fait que confirmer la tendance. Et certains se demandent si le moment n’est pas venu pour l’OM d’enfin réussir à vendre son joueur, dont le contrat va jusqu’en juin 2028.

Des couches «Pampers» pour Balerdi, le joueur de l'OM est tourné en ridicule sur la chaîne L'Equipe ! https://t.co/KZNNR94EwM — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« L’OM espère récupérer 30 millions d’euros pour Balerdi ? » Le problème, c’est qu’à Marseille on se montrerait un peu trop gourmand pour Leonardo Balerdi, actuellement évalué à 18M€ par le site spécialisé Transfermarkt. « L’OM espère récupérer 30 millions d’euros pour Balerdi ? Si vous êtes un négociateur, vous savez aujourd’hui la situation financière de l’OM qui est pris à la gorge » a expliqué le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin, dans le podcast After Marseille. « Est-ce que vous arrivez avant le 30 juin avec une offre pour 30M€ ? Non. Vous arrivez avec votre offre à 14. C’est ce que vaut Balerdi aujourd’hui ».