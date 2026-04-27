Laure Boulleau au PSG : L'entraînement surprise avec Désiré Doué

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Laure Boulleau, le lien n'a jamais vraiment été rompu depuis sa retraite en 2018. Reconvertie consultante pour Canal+, l'ex-joueuse du Paris Saint-Germain a pris part ces derniers jours à une campagne promotionnelle de Zing Coach avec le PSG et son attaquant Désiré Doué dans le rôle du coach sportif.

Dans le cadre de la collaboration Zing Coach et PSG, une vidéo promotionnelle a été tournée par le club de la capitale avec la participation de son ancienne joueuse Laure Boulleau, consultante réputée de Canal+ également. Désiré Doué a endossé le temps de quelques minutes son costume de coach sportif pour Laure Boulleau. « J'ouvre mon application Zing Coach pour connaître mon entraînement du jour. Et c'est les planches latérales. Je sens que ça ne va pas être facile ».

«C'est moi qui te dit quand c'est fini» Désiré Doué, avec son medecine ball et ses fiches, a lancé l'entraînement abdos. « C'est moi le coach aujourd'hui. C'est moi qui vais te faire bosser. C'est moi qui te dit quand c'est fini ». Pendant 45 secondes de gainage latéral, Laure Boulleau a dû répondre à de multiples questions sur Désiré Doué et l'histoire du PSG. D'une légende du Paris Saint-Germain réputée pour sa coiffure, au nom du département d'Angers (ville de naissance de Doué), en passant par le nom d'un capitaine légendaire du Paris Saint-Germain hormis Marquinhos ou bien à une légende du PSG ayant eu le fameux numéro 10 dans les années 90...