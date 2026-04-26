«C'est le premier joueur à avoir fait ça» : La belle anecdote sur Hugo Ekitike quand il était au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après une saison sous Christophe Galtier au PSG, Hugo Ekitike allait en entamer une deuxième avec encore moins de succès cette fois-ci sous la houlette de Luis Enrique avant son départ en plein exercice. Mais au Paris Saint-Germain, Ekitike a changé la vie d'un photographe qui a raconté en interview, presque trois ans après les faits, la manière dont l'attaquant de Liverpool a donné un coup de pouce à sa carrière.

Hugo Ekitike fait aujourd'hui le bonheur des supporters de Liverpool depuis le début de la saison et son arrivée en provenance de l'Eintracht Francfort. Mais avant d'arborer le maillot des Reds et de malheureusement contracter une rupture du tendon d'Achille au pied droit contre le PSG en quart de finale retour de Ligue des champions (0-2), Ekitike a porté la tunique rouge et bleu du Paris Saint-Germain.

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MANY SMN (photographe de foot) raconte le jour où l'attaquant a posté ses photos sur Instagram :



« Août 2023. Premier match de la saison, PSG-Lorient. 𝗘𝗞𝗜𝗧𝗜𝗞𝗘́ rentre les 10-15 dernières minutes. Je suis en… pic.twitter.com/G8UA6EDmOV — Aliotalk (@aliotalk) April 26, 2026

«Et là je vois qu'Ekitike met ma photo de profil. Je me dis "Waouh."» En août 2023, quelques mois seulement avant son départ en prêt pour Francfort, Hugo Ekitike disputait ses premières minutes sous les ordres de Luis Enrique au PSG. Contre le FC Lorient, l'international français entrait en jeu et un photographe présent dans les tribunes l'a mitraillé : MANY SMN. Pour Aliotalk, il raconte le moment où sa carrière de photographe a basculé grâce à Hugo Ekitike. « Août 2023. Premier match de la saison, PSG-Lorient. Ekitike rentre les 10-15 dernières minutes. Je suis en tribunes et je rafale un max avec mon appareil. Je poste les photos le lendemain, normal... Et là je vois qu'Ekitike met ma photo de profil. Je me dis "Waouh." ».