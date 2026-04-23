Désiré Doué est le porte-bonheur du PSG, c'est statistiquement prouvé !

Une fois de plus, Désiré Doué n'a pas fait mentir les statistiques. Depuis son arrivée au PSG à l'été 2024, le Golden Boy 2025 a régulièrement marqué. Ses 24 buts en 24 matchs officiels ont toujours souri au Paris Saint-Germain au niveau du résultat final. Le FC Nantes en a fait les frais mercredi soir (3-0).
Une frappe lourde du pied droit hors de portée pour Anthony Lopes, et ça fait but. Son 12ème de la saison. Pour sa sixième réalisation en Ligue 1, Désiré Doué a fusillé le gardien nantais doublant la mise après le penalty transformé pour Khvicha Kvaratskhelia sur la pelouse du Parc des princes avant d'inscrire un doublé en seconde période. Une victoire parisienne sur le score de 3 buts à 0 qui est la bienvenue après le revers concédé quelques jours plus tôt à Porte d'Auteuil face à l'OL (1-2).
Désiré Doué marque, le PSG gagne
Et une fois n'est pas coutume, Désiré Doué a confirmé son importance. Le MVP de la finale de la dernière Ligue des champions et Golden Boy 2025 perpétue une tradition depuis sa signature au PSG. Lorsqu'il trouve le chemin des filets, l'équipe de Luis Enrique parvient toujours à s'imposer. En 24 matchs officiels, c'est autant de victoires pour les champions d'Europe comme rappelé par le journaliste Romain Collet Gaudin sur X.
Désiré Doué, puissance 24 !
Désiré Doué avait avant Nantes montré la voie au PSG en quart de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool (2-0), mais également face à l'OGC Nice en mars dernier. Quid de Metz, de l'AS Monaco (en Ligue des champions) et du Paris FC depuis le début de l'année 2026. La série se poursuit pour l'international français, auteur de ses deux premiers buts en équipe de France le 29 mars dernier avec la Colombie (3-1). De bon augure pour la fin de saison du PSG et la Coupe du monde sur le sol américain.