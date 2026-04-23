Désiré Doué est le porte-bonheur du PSG, c'est statistiquement prouvé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fois de plus, Désiré Doué n'a pas fait mentir les statistiques. Depuis son arrivée au PSG à l'été 2024, le Golden Boy 2025 a régulièrement marqué. Ses 24 buts en 24 matchs officiels ont toujours souri au Paris Saint-Germain au niveau du résultat final. Le FC Nantes en a fait les frais mercredi soir (3-0).

Une frappe lourde du pied droit hors de portée pour Anthony Lopes, et ça fait but. Son 12ème de la saison. Pour sa sixième réalisation en Ligue 1, Désiré Doué a fusillé le gardien nantais doublant la mise après le penalty transformé pour Khvicha Kvaratskhelia sur la pelouse du Parc des princes avant d'inscrire un doublé en seconde période. Une victoire parisienne sur le score de 3 buts à 0 qui est la bienvenue après le revers concédé quelques jours plus tôt à Porte d'Auteuil face à l'OL (1-2).

La FOLLE SÉRIE continue quand Désiré Doué marque avec le PSG en compétition officielle :



✅ 24 victoires en 24 matchs ! #PSGFCN 3-0 — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) April 22, 2026

Désiré Doué marque, le PSG gagne Et une fois n'est pas coutume, Désiré Doué a confirmé son importance. Le MVP de la finale de la dernière Ligue des champions et Golden Boy 2025 perpétue une tradition depuis sa signature au PSG. Lorsqu'il trouve le chemin des filets, l'équipe de Luis Enrique parvient toujours à s'imposer. En 24 matchs officiels, c'est autant de victoires pour les champions d'Europe comme rappelé par le journaliste Romain Collet Gaudin sur X.