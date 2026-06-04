Mercato - Real Madrid : A peine nommé, José Mourinho réclame déjà un transfert à Arsenal !

Dans trois jours, les socios du Real Madrid voteront pour départager Florentino Pérez et Enrique Riquelme à la présidence du club merengue. Si Pérez venait à poursuivre à la tête de l’institution, José Mourinho hériterait du poste d’entraîneur. The Special One aimerait arracher un joueur d’Arsenal des mains de Mikel Arteta : Riccardo Calafiori.
Ce dimanche 7 juin aura lieu les élections présidentielles du Real Madrid. Au centre d’entraînement du club à Valdebebas, les socios merengue éliront leur futur patron. Seul Enrique Riquelme s’oppose à l’actuel président Florentino Pérez qui a déjà avancé quelques pions pour préparer la saison 2026/2027. S’il venait à remporter les suffrages, José Mourinho deviendrait l’entraîneur et Ibrahima Konaté sa première recrue.
Si Florentino Pérez gagne les élections, José Mourinho sera l’entraîneur du Real Madrid
« Mourinho est l'un des plus grands entraîneurs au monde et il a joué un rôle essentiel au Real Madrid pendant la période où il était avec nous. C'est lui qui a mené l'équipe à cette célèbre ‘Liga des records’. Il a insufflé à l'équipe un niveau de compétitivité très élevé, ce qui a été déterminant pour toutes les victoires qui ont suivi. Mourinho et Konaté sont mes premières recrues », a confié Florentino Pérez à AS mercredi avant l’annonce officielle de la venue de Mourinho pour sa campagne électorale. Le coach du Benfica Lisbonne va donc revenir au Real Madrid 13 ans après son départ. Et d’après The Daily Mirror, The Special One aurait déjà une idée précise en tête sur le marché des transferts.
José Mourinho déroule le tapis rouge à une vieille connaissance : Riccardo Calafiori
Si l’on se fie aux informations communiquées par le média britannique, José Mourinho aurait validé la piste Denzel Dumfries qui se serait déjà mis d’accord sur les termes de son futur contrat au Real Madrid en cas de réélection de Florentino Pérez à la présidence. De plus, le technicien portugais aimerait retrouver un joueur qu’il a côtoyé à la Roma : Riccardo Calafiori. L’international italien de 24 ans porte les couleurs d’Arsenal depuis l’été 2024. Le plan de Mourinho serait de faire en sorte que le Real Madrid teste concrètement la volonté des Gunners de conserver Calafiori. Il serait perçu comme étant une grande recrue pour lancer la nouvelle ère du Real Madrid. Il ne reste plus qu’à voir quelle issue connaîtra ce feuilleton désormais.