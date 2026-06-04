Mercato - Real Madrid : A peine nommé, José Mourinho réclame déjà un transfert à Arsenal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans trois jours, les socios du Real Madrid voteront pour départager Florentino Pérez et Enrique Riquelme à la présidence du club merengue. Si Pérez venait à poursuivre à la tête de l’institution, José Mourinho hériterait du poste d’entraîneur. The Special One aimerait arracher un joueur d’Arsenal des mains de Mikel Arteta : Riccardo Calafiori.

Ce dimanche 7 juin aura lieu les élections présidentielles du Real Madrid. Au centre d’entraînement du club à Valdebebas, les socios merengue éliront leur futur patron. Seul Enrique Riquelme s’oppose à l’actuel président Florentino Pérez qui a déjà avancé quelques pions pour préparer la saison 2026/2027. S’il venait à remporter les suffrages, José Mourinho deviendrait l’entraîneur et Ibrahima Konaté sa première recrue.

Si Florentino Pérez gagne les élections, José Mourinho sera l’entraîneur du Real Madrid « Mourinho est l'un des plus grands entraîneurs au monde et il a joué un rôle essentiel au Real Madrid pendant la période où il était avec nous. C'est lui qui a mené l'équipe à cette célèbre ‘Liga des records’. Il a insufflé à l'équipe un niveau de compétitivité très élevé, ce qui a été déterminant pour toutes les victoires qui ont suivi. Mourinho et Konaté sont mes premières recrues », a confié Florentino Pérez à AS mercredi avant l’annonce officielle de la venue de Mourinho pour sa campagne électorale. Le coach du Benfica Lisbonne va donc revenir au Real Madrid 13 ans après son départ. Et d’après The Daily Mirror, The Special One aurait déjà une idée précise en tête sur le marché des transferts.