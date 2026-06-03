José Mourinho au Real Madrid : Le président tease «le nouvel entraîneur» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A la Casa Blanca, l’heure est aux votes. Les socios merengue éliront ce dimanche 7 juin leur président pour les prochaines années : Florentino Pérez qui entamerait un nouveau mandat ou bien Enrique Riquelme. Si l’actuel patron du Real Madrid était reconduit, des changements seraient opérés au club cet été dans le vestiaire avec un nouvel entraîneur qui, sauf coup de tonnerre, sera José Mourinho.

Ces dernières semaines, la tendance est clairement à un retour de José Mourinho au Real Madrid. A moins d’une victoire d’Enrique Riquelme aux élections présidentielles qui se dérouleront ce dimanche 7 juin, le candidat ayant annoncé s’être mis d’accord avec un coach n’étant jamais passé par le Real Madrid lors d’un entretien avec ESPN, The Special One reviendra 13 ans après son départ.

«J'annoncerai très bientôt qui sera le nouvel entraîneur du Real Madrid» Depuis plus d’une semaine, un accord contractuel aurait été entériné entre les dirigeants du Real Madrid et José Mourinho à en croire The Athletic ou encore le journaliste Fabrizio Romano. En interview avec El Espanol, Florentino Pérez a répondu par les propos suivants après avoir été interrogé sur le cas José Mourinho. « J'annoncerai très bientôt qui sera le nouvel entraîneur du Real Madrid ».