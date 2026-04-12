Mercato - PSG : Après Barcola et Doué, la nouvelle pépite française a été choisie !

Amadou Diawara

Ces dernières années, le PSG a recruté deux nouvelles pépites offensives : Bradley Barcola et Désiré Doué. D'après la presse britannique, le club de la capitale aurait déjà trouvé sa prochaine cible. Toutefois, les hautes sphères du PSG vont devoir se frotter aux cadors de Premier League sur ce dossier.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a alarmé le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé près de 45M€ pour finaliser son transfert lors de l'été 2023. Un an plus tard, c'est Désiré Doué qui a rejoint le PSG.

Mercato - PSG : Ce phénomène répond à l'intérêt de Paris ! https://t.co/cLNUI8Kc8g — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Eli Junior Kroupi est dans le viseur du PSG Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du Stade Rennais, Désiré Doué a séduit la direction du PSG. Déterminé à recruter le crack de 20 ans, le club de la capitale a formulé une offre à hauteur de 50M€ lors de l'été 2024. Une proposition qui a fait mouche.