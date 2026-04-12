Mercato - PSG : Après Barcola et Doué, la nouvelle pépite française a été choisie !

Ces dernières années, le PSG a recruté deux nouvelles pépites offensives : Bradley Barcola et Désiré Doué. D'après la presse britannique, le club de la capitale aurait déjà trouvé sa prochaine cible. Toutefois, les hautes sphères du PSG vont devoir se frotter aux cadors de Premier League sur ce dossier.
Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a alarmé le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé près de 45M€ pour finaliser son transfert lors de l'été 2023. Un an plus tard, c'est Désiré Doué qui a rejoint le PSG.
Eli Junior Kroupi est dans le viseur du PSG
Alors qu'il faisait le plus grand bonheur du Stade Rennais, Désiré Doué a séduit la direction du PSG. Déterminé à recruter le crack de 20 ans, le club de la capitale a formulé une offre à hauteur de 50M€ lors de l'été 2024. Une proposition qui a fait mouche.
Kroupi : Chelsea et Liverpool sont dans la course
Après avoir recruté deux pépites offensives françaises, le PSG compterait poursuivre sur sa lancée lors du prochain mercato estival. D'après les indiscrétions de Caught Offside, le PSG penserait à recruter Eli Junior Kroupi à l'intersaison 2026. Toutefois, l'écurie rouge et bleu ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. Comme précisé par le média anglais, l'attaquant de Bournemouth aurait particulièrement la cote en Premier League. En effet, Eli Junior Kroupi (19 ans) serait suivi de près par Liverpool et Chelsea. « Liverpool et Chelsea manifestent un intérêt très concret pour Eli Junior Kroupi. Ils sont déterminés à conclure un accord cet été, et ils étudient la question », a révélé une source. « Je ne serais pas surpris que Liverpool ait déjà lancé des discussions pour Eli Junior Kroupi. Richard Hughes (directeur sportif de Liverpool) entretient de bonnes relations avec son ancien club et va discuter au téléphone avec ses homologues là-bas après la performance d'hier (samedi) », a ajouté une autre source.