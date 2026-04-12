Dro Fernandez : Le malaise qui fait réagir à l'étranger après son transfert au PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, Dro Fernandez a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Toutefois, à en croire la presse espagnole, il y aurait un malaise entre la pépite de 18 ans et le club parisien, et ce, depuis le début de leur collaboration.

Lancé dans le grand bain par Hans-Dieter Flick cette saison, Dro Fernandez a réalisé de bonnes choses sous les couleurs du FC Barcelone. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, le club de la capitale a fait le nécessaire pour recruter Dro Fernandez lors du dernier mercato hivernal.

Un malaise à la Kylian Mbappé au PSG ? https://t.co/bBNPSbK3Ju — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Dro Fernandez est à la peine au PSG ? Conscient que Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, le PSG a sauté sur l'occasion. Mais après avoir convaincu la pépite de 18 ans, la direction du club de la capitale a préféré négocier un transfert à hauteur de 8M€ avec le FC Barcelone. De cette manière, le PSG a pu conserver de bonnes relations avec le Barça. Arrivé au PSG le 26 janvier, Dro Fernandez a fait part de son immense bonheur de migrer vers Paris. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », s'est enflammé le jeune talent espagnol. Toutefois, son passage au PSG est loin d'être rêve pour le moment.