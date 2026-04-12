Un jackpot l’attend s’il dit oui au PSG : Cette signature ne fait aucun doute ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La saison n’est pas encore achevée, mais le Paris Saint-Germain travaille sur une signature importante en coulisse. Les négociations avancent, et un accord pourrait rapidement tomber, de quoi permettre au principal intéressé de voir son salaire grimper en flèche. Selon vous, l’issue est-elle inéluctable ?

À quelques jours du quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool, Luis Enrique et ses joueurs sont concentrés sur ce rendez-vous décisif à Anfield après la belle victoire de l’aller (2-0). Mais en coulisse, les décideurs du PSG pensent déjà à la suite et cherchent notamment à étendre le bail de l’entraîneur espagnol. Selon RMC, les négociations avancent…

Mercato - PSG : «L’un des meilleurs du monde» va bientôt signer à Paris ? https://t.co/UEQLQXpvOy — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Prolongation en vue pour Luis Enrique Actuellement engagé jusqu’en 2027, Luis Enrique pourrait signer pour trois saisons supplémentaires. Les deux parties souhaitent poursuivre leur belle histoire et un accord semble proche de voir le jour. De quoi permettre à l’Espagnol de faire partie des entraîneurs les mieux payés en Europe, bien que cela ne soit pas une obsession aux yeux de l’intéressé précise RMC. Il y a quelques jours, L’Équipe avait déjà évoqué l’évolution positive des discussions pour la prolongation de Luis Enrique, qui pourrait empêcher environ 20 millions d’euros par saison, des émoluments inférieurs à ceux de Diego Simeone (Atlético de Madrid, 29,8 M€), Simone Inzaghi (Al-Hilal, 25,1 M€) et Pep Guardiola (23,8 M€), mais supérieurs au salaire de Mikel Arteta (Arsenal, 17,9 M€).