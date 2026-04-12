Un jackpot l’attend s’il dit oui au PSG : Cette signature ne fait aucun doute ?

La saison n’est pas encore achevée, mais le Paris Saint-Germain travaille sur une signature importante en coulisse. Les négociations avancent, et un accord pourrait rapidement tomber, de quoi permettre au principal intéressé de voir son salaire grimper en flèche. Selon vous, l’issue est-elle inéluctable ?
À quelques jours du quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool, Luis Enrique et ses joueurs sont concentrés sur ce rendez-vous décisif à Anfield après la belle victoire de l’aller (2-0). Mais en coulisse, les décideurs du PSG pensent déjà à la suite et cherchent notamment à étendre le bail de l’entraîneur espagnol. Selon RMC, les négociations avancent…
Prolongation en vue pour Luis Enrique
Actuellement engagé jusqu’en 2027, Luis Enrique pourrait signer pour trois saisons supplémentaires. Les deux parties souhaitent poursuivre leur belle histoire et un accord semble proche de voir le jour. De quoi permettre à l’Espagnol de faire partie des entraîneurs les mieux payés en Europe, bien que cela ne soit pas une obsession aux yeux de l’intéressé précise RMC. Il y a quelques jours, L’Équipe avait déjà évoqué l’évolution positive des discussions pour la prolongation de Luis Enrique, qui pourrait empêcher environ 20 millions d’euros par saison, des émoluments inférieurs à ceux de Diego Simeone (Atlético de Madrid, 29,8 M€), Simone Inzaghi (Al-Hilal, 25,1 M€) et Pep Guardiola (23,8 M€), mais supérieurs au salaire de Mikel Arteta (Arsenal, 17,9 M€).
Un salaire à la hausse l’attend
Selon les chiffres obtenus par L’Équipe, Luis Enrique percevrait aujourd’hui un salaire annuel brut estimé à 1 million d’euros, loin devant Paulo Fonseca (350K€ à l’OL), Habib Beye (230K€ à l’OM), Bruno Genesio (220K€ au LOSC) et Franck Haise (180K€ à Rennes) en Ligue 1. « Bien sûr que je suis l’un des entraîneurs, ou l’entraîneur, dans le monde qui peut gagner le plus d’argent, c’est beau pour moi (sourire) », avait-il assumé en conférence de presse.
Alors selon vous, Luis Enrique va-t-il prolonger avec le PSG ? À vos votes !