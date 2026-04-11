90M€ : La condition est posée pour un (gros) transfert au PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG va très certainement vivre un été animé sur le mercato. Le club de la capitale préparerait déjà son recrutement afin d’offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient ainsi activé une piste en Premier League. Et une condition bien claire a été posée pour ce transfert.

Le PSG devrait animer le prochain mercato estival. Le club de la capitale a visiblement pris conscience des limites de son effectif lorsqu’il est touché par des pépins physiques. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Et dans cette optique, plusieurs noms ont été évoqués de Joel Ordonez (Club Brugge) à Bruno Fernandes (Manchester United) en passant par Karim Coulibaly (Werder Bremen) et Enzo Fernandez (Chelsea).

Mercato - PSG : Il négocie un appartement bien placé avant de signer son contrat ! https://t.co/BAfRvkggKX — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Le PSG active une nouvelle piste en Premier League Le PSG aurait d’ailleurs activé une autre piste en Premier League sur le mercato. La formation parisienne serait en effet intéressée par les services de Morgan Rogers à en croire The Telegraph. L’international anglais, qui sera très probablement convoqué par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026, est l’un des éléments clés d’Aston Villa. Son profil plairait à la direction parisienne, qui le verrait capable de s'intégrer rapidement dans le vestiaire de Luis Enrique. Le milieu offensif de 23 ans aurait d’ailleurs tapé dans l’oeil d’autres cadors européens sur le mercato.