Mercato - PSG : Neymar avait tenté de recruter le remplaçant de Kylian Mbappé !

Alexis Brunet

Pendant plusieurs années, Neymar et Kylian Mbappé ont cohabité au PSG, avec plus ou moins de succès. Avant de partir définitivement en 2024, le Français a plusieurs fois été sur le départ. Pour le remplacer, le Brésilien avait essayé de placer à Paris l’un de ses grands amis, mais l’opération n’a finalement jamais abouti.

Avant d’enfin décrocher la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a ramé pendant plusieurs années. Le club de la capitale collectionnait alors les déconvenues et les accidents en C1, alors qu’il possédait l’un des meilleurs effectifs d’Europe. Il y a quelque temps, le champion de France pouvait notamment se permettre d’aligner une attaque composée de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Mercato - PSG : Il négocie un appartement bien placé avant de signer son contrat ! https://t.co/BAfRvkggKX — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« À chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils me sollicitaient » Finalement, Kylian Mbappé a été le dernier de ces trois stars à quitter le PSG, lors du mercato estival 2024. Toutefois, le Français aurait pu partir bien avant cette date et à de nombreuses reprises. Le club de la capitale pensait alors à un compatriote de Neymar pour le remplacer : Richarlison. « J’ai eu à plusieurs reprises des contacts avec le PSG. A chaque fois que Mbappé était sur le départ, ils me sollicitaient. Une fois, mon représentant est même allé discuter dans les bureaux à Paris. Je voulais y aller, on en parlait ensemble avec Neymar lors des rassemblements de la Seleçao. Ça n'a pas marché, malheureusement, c'est dommage. Ça aurait été incroyable de jouer à Paris avec lui et les autres Brésiliens. Neymar, je l’aime du fond du cœur Un jour, il avait dit que j'avais fait sourire le Brésil. Venant du Roi, c'était magique. J'ai tatoué cette phrase dans le dos, avec sa dédicace… », a révélé l’attaquant de Tottenham dans un entretien accordé à France Football.