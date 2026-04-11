Mercato - OM : Cet entraîneur qui s'est «rendu malade» à Marseille !

Diriger un club comme l’OM n’est jamais une chose aisée et plusieurs techniciens ont eu du mal à supporter la pression à Marseille. Cela a été le cas d’un entraîneur qui a rencontré différents problèmes lors de son passage et un journaliste estime que cela pourrait jouer un rôle au moment de choisir sa prochaine destination.
Arrivé à l’été 2009, Didier Deschamps décidait de quitter l’OM trois ans plus tard pour prendre les rênes de l’équipe de France. Marseille reste donc le dernier club que l’actuel sélectionneur des Bleus a entraîné, lui qui avait expliqué son choix de partir par ses divergences avec José Anigo, alors directeur sportif.
« Deschamps aimait ce rythme-là, de ne plus être au quotidien avec un club »
Et selon Karim Bennani, cette mauvaise expérience pourrait jouer un rôle dans le futur de Didier Deschamps, qui serait sur la short-list du Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine, d’après les informations de RMC Sport. « Déjà, rien que le fait d'avoir un entraîneur français qui entraîne le plus grand club du monde, c'est déjà une fierté. Ce fut le cas avec Zidane, et on devrait être fier, rien qu'en pensant à cette idée-là. Deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait exciter déjà après avoir entraîné l'une des plus grandes sélections au monde ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Deschamps aimait ce rythme-là, de ne plus être au quotidien avec un club », a-t-il déclaré sur le plateau de L’Équipe de Greg.
« On sait que ça l'a rendu pratiquement malade d'être à Marseille au quotidien avec les soucis et la pression »
« Donc qu'est-ce qui pouvait attirer le sélectionneur Deschamps pour redevenir entraîneur ? Il a été entraîneur de la Juve, de Marseille et de Monaco, et on sait que ça l'a rendu pratiquement malade d'être à Marseille au quotidien avec les soucis et la pression. Là, la pression était complétement différente (en sélection, NDLR), ce ne sont pas les mêmes métiers et il aimait cette tranquillité », a ajouté Karim Bennani, qui estime en revanche que le Real Madrid pourrait convaincre Didier Deschamps de reprendre un club. « Et moi je pense que le Real Madrid, c'est typiquement le club, peut-être même le seul club, qui pourrait faire replonger Deschamps dans un quotidien d'entraîneur. »