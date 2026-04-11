Mercato - OM : Cet entraîneur qui s'est «rendu malade» à Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Diriger un club comme l’OM n’est jamais une chose aisée et plusieurs techniciens ont eu du mal à supporter la pression à Marseille. Cela a été le cas d’un entraîneur qui a rencontré différents problèmes lors de son passage et un journaliste estime que cela pourrait jouer un rôle au moment de choisir sa prochaine destination.

Arrivé à l’été 2009, Didier Deschamps décidait de quitter l’OM trois ans plus tard pour prendre les rênes de l’équipe de France. Marseille reste donc le dernier club que l’actuel sélectionneur des Bleus a entraîné, lui qui avait expliqué son choix de partir par ses divergences avec José Anigo, alors directeur sportif.

Mercato - OM : Une condition est fixée pour son avenir, Habib Beye balance tout ! https://t.co/UmbywWwLnJ — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

« Deschamps aimait ce rythme-là, de ne plus être au quotidien avec un club » Et selon Karim Bennani, cette mauvaise expérience pourrait jouer un rôle dans le futur de Didier Deschamps, qui serait sur la short-list du Real Madrid dans l’optique de la saison prochaine, d’après les informations de RMC Sport. « Déjà, rien que le fait d'avoir un entraîneur français qui entraîne le plus grand club du monde, c'est déjà une fierté. Ce fut le cas avec Zidane, et on devrait être fier, rien qu'en pensant à cette idée-là. Deuxièmement, qu'est-ce qui pourrait exciter déjà après avoir entraîné l'une des plus grandes sélections au monde ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Deschamps aimait ce rythme-là, de ne plus être au quotidien avec un club », a-t-il déclaré sur le plateau de L’Équipe de Greg.