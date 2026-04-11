Mercato - OM : Une condition est fixée pour son avenir, Habib Beye balance tout !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cinq jours après sa défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), l’OM a rebondi vendredi soir en s’imposant lors de la réception du FC Metz (3-1). Après la rencontre, Habib Beye a évoqué son avenir et sait la condition qu’il doit à tout prix remplir pour être encore l’entraîneur de Marseille la saison prochaine.

Après avoir vu l’AS Monaco chuter sur la pelouse du Paris FC (4-1) un peu plus tôt, l’OM n’a pas laissé passer l’occasion de reprendre provisoirement la troisième place au classement de la Ligue 1 vendredi. En battant le FC Metz (3-1), les Olympiens ont mis les Monégasques à trois points et en ont deux d’avance sur le LOSC, qui se déplacera à Toulouse dimanche.

🎙️ Habib Beye : "A moi de faire en sorte avec les joueurs d'amener ce club en Ligue des Champions, parce qu'il le mérite"#Ligue1Plus pic.twitter.com/HFGag7g6uH — L1+ (@ligue1plus) April 10, 2026

« Je suis concentré sur ça aujourd’hui et pas du tout sur mon contrat » L’OM s’est donc relancé dans la course à la Ligue des champions, très importante pour le club, mais aussi pour Habib Beye. « Je ne vais pas parler de certitudes. Je vais parler d’ambition et d’objectifs qui m’ont été fixés. Mon ambition personnelle à mon arrivée était de ramener l’OM pour la deuxième fois de suite en Ligue des champions. C’est la tâche qui m’a été confiée. Je suis concentré sur ça aujourd’hui et pas du tout sur mon contrat », a-t-il confié au micro de Ligue 1+ après la rencontre.