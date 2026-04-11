Mercato - OM : Un an plus tard, il dit toute la vérité sur ce transfert raté !

Pendant ses 18 mois passés à l'Olympique de Marseille, force est de constater que Roberto De Zerbi a été particulièrement gâté sur le marché des transferts puisque des dizaines de joueurs avaient déposé leurs valises au centre d'entraînement de la Commanderie. Certains n'ont cependant pas rallier la cité phocéenne au grand dam de l'Italien qui a fait une révélation sur une signature avortée l'année dernière.
L'Olympique de Marseille en a fait une habitude. En période de mercato, le directeur du football Medhi Benatia qui va quitter son poste une fois la saison terminée comme l'a confirmé le propriétaire Frank McCourt en conférence de presse vendredi, multiplie les pistes à explorer pour le renforcement de l'effectif. L'année dernière, à l'occasion du mercato hivernal, un dossier en particulier avait retenu l'attention du dirigeant de l'OM.
«On sort deux noms Tel et Rashford»
Journaliste pour L'Equipe, Loïc Tanzi confiait à l'époque sur le plateau de L'Equipe de Greg, une tentative de mener à bien la signature de Mathys Tel, en vain. « On sort deux noms Tel et Rashford, mais Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça. Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé. Il appelle les joueurs pour leur vendre un projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il essaie ».
«Mathys Tel, je le voulais à Marseille»
Le jeune talent français de 20 ans quittait à l'époque le Bayern Munich pour rejoindre Tottenham en prêt et il y figure toujours. Ex-coach de l'OM remercié en février dernier, Roberto De Zerbi a été nommé entraîneur des Spurs pour une mission maintien en Premier League. Pendant sa première conférence de presse, le technicien italien a avoué avoir attendu Mathys Tel, son joueur à présent, à l'Olympique de Marseille. « Nous avons beaucoup de très bons attaquants et nous devons les aider à montrer leurs qualités. Kolo Muani ne fait pas une grande saison, mais c’est un bon joueur. Mathys Tel, je le voulais à Marseille. Xavi Simons est un grand talent. Richarlison et Solanke, vous les connaissez mieux que moi. Nous devons les mettre dans les meilleures conditions ». Mieux vaut tard que jamais...