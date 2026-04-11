Mercato - OM : Un an plus tard, il dit toute la vérité sur ce transfert raté !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant ses 18 mois passés à l'Olympique de Marseille, force est de constater que Roberto De Zerbi a été particulièrement gâté sur le marché des transferts puisque des dizaines de joueurs avaient déposé leurs valises au centre d'entraînement de la Commanderie. Certains n'ont cependant pas rallier la cité phocéenne au grand dam de l'Italien qui a fait une révélation sur une signature avortée l'année dernière.

L'Olympique de Marseille en a fait une habitude. En période de mercato, le directeur du football Medhi Benatia qui va quitter son poste une fois la saison terminée comme l'a confirmé le propriétaire Frank McCourt en conférence de presse vendredi, multiplie les pistes à explorer pour le renforcement de l'effectif. L'année dernière, à l'occasion du mercato hivernal, un dossier en particulier avait retenu l'attention du dirigeant de l'OM.

De Zerbi : « Nous avons beaucoup de très bons attaquants et nous devons les aider à montrer leurs qualités. Kolo Muani ne fait pas une grande saison, mais c’est un bon joueur. Mathys Tel, je le voulais à Marseille. Xavi Simons est un grand talent. Richarlison et Solanke, vous les… pic.twitter.com/8ekP4Gmz9m — OManiaque (@OManiaque) April 10, 2026

«On sort deux noms Tel et Rashford» Journaliste pour L'Equipe, Loïc Tanzi confiait à l'époque sur le plateau de L'Equipe de Greg, une tentative de mener à bien la signature de Mathys Tel, en vain. « On sort deux noms Tel et Rashford, mais Medhi Benatia en a essayé des dizaines des joueurs aussi importants que ça. Il a essayé Aymeric Laporte. Il l’a appelé. Il appelle les joueurs pour leur vendre un projet. Après, ça marche ou ça ne marche pas. Mais il essaie ».