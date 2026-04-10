«Je le voulais à l’OM» : De Zerbi confirme cette tentative sur le mercato !

Ancien entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi a fini par quitter la cité phocéenne en février dernier après une saison très difficile. L'entraîneur italien a rebondi à Tottenham, avec une arrivée officialisée fin mars. Ce vendredi, il était présent en conférence de presse et a fait une révélation sur l'une de ses ambitions quand il était à l'OM pour le mercato.
Alors qu'il semblait se plaire à Marseille, Roberto De Zerbi a fini par quitter le club en février dernier après une série de résultats très décevants. L'OM, éliminé lors de la phase régulière de la Ligue des champions, est à la peine malgré un effectif convaincant. Lors de son passage à Marseille, l'entraîneur italien n'a pas hésité à donner ses directives concernant le mercato. Et il confirme au passage qu'il voulait vraiment attirer un jeune joueur qu'il a fini par retrouver... à Tottenham.
L'OM a pisté Mathys Tel
Ancien joueur formé au Stade Rennais, Mathys Tel a marqué les esprits du côté du Bayern Munich, où il a joué entre 2022 et 2025. Justement, durant l'hiver 2025, il a fini par rejoindre Tottenham d'abord en prêt avant de faire officiellement partie du club l'été suivant. Le jeune attaquant de 20 ans avait alors marqué l'esprit de Roberto De Zerbi, qui souhaitait le faire venir à l'OM. Une information déjà révélée en janvier 2025 par L'Equipe et plus récemment par RMC Sport. L'OM n'était pas le seul club à se positionner sur le jeune Français mais il a choisi de poursuivre l'aventure à Tottenham.
Roberto De Zerbi a tenté un gros coup
Nommé entraîneur de Tottenham le 31 mars dernier, Roberto De Zerbi a livré sa première conférence de presse ce vendredi. Il a ainsi confirmé sa volonté d'attirer Mathys Tel au club. « Nous avons beaucoup de très bons attaquants et nous devons les aider à montrer leurs qualités. Kolo Muani ne fait pas une grande saison, mais c’est un bon joueur. Mathys Tel, je le voulais à Marseille. Xavi Simons est un grand talent. Richarlison et Solanke, vous les connaissez mieux que moi. Nous devons les mettre dans les meilleures conditions » précise-t-il notamment. De Zerbi devra maintenant essayer de maintenir le club anglais en Premier League.