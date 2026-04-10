«Je le voulais à l’OM» : De Zerbi confirme cette tentative sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi a fini par quitter la cité phocéenne en février dernier après une saison très difficile. L'entraîneur italien a rebondi à Tottenham, avec une arrivée officialisée fin mars. Ce vendredi, il était présent en conférence de presse et a fait une révélation sur l'une de ses ambitions quand il était à l'OM pour le mercato.

Alors qu'il semblait se plaire à Marseille, Roberto De Zerbi a fini par quitter le club en février dernier après une série de résultats très décevants. L'OM, éliminé lors de la phase régulière de la Ligue des champions, est à la peine malgré un effectif convaincant. Lors de son passage à Marseille, l'entraîneur italien n'a pas hésité à donner ses directives concernant le mercato. Et il confirme au passage qu'il voulait vraiment attirer un jeune joueur qu'il a fini par retrouver... à Tottenham.

OM - Nouvelle signature officielle : Le dîner à Londres qui a tout changé ! https://t.co/BdhVKJqNlt — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

L'OM a pisté Mathys Tel Ancien joueur formé au Stade Rennais, Mathys Tel a marqué les esprits du côté du Bayern Munich, où il a joué entre 2022 et 2025. Justement, durant l'hiver 2025, il a fini par rejoindre Tottenham d'abord en prêt avant de faire officiellement partie du club l'été suivant. Le jeune attaquant de 20 ans avait alors marqué l'esprit de Roberto De Zerbi, qui souhaitait le faire venir à l'OM. Une information déjà révélée en janvier 2025 par L'Equipe et plus récemment par RMC Sport. L'OM n'était pas le seul club à se positionner sur le jeune Français mais il a choisi de poursuivre l'aventure à Tottenham.