Équipe de France : Didier Deschamps a recadré un joueur du PSG, «Il ne faut pas dire des choses comme ça»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant de disputer ses derniers matchs à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps hausse le ton. Au cours d’un entretien accordé à GQ avant le début de la Coupe du Monde, l’iconique sélectionneur français a révélé avoir recadré le joueur du PSG Lucas Hernandez, qui avait déclaré que les Bleus étaient la meilleure équipe du monde.

La Coupe du Monde débute ce jeudi soir. L’équipe de France elle, fera son entrée dans la compétition mardi prochain face au Sénégal. Pour sa dernière aventure à la tête des Bleus, Didier Deschamps lui, s’est montré très humble avant le début de la compétition. A plusieurs reprises, le sélectionneur français qui laisser sa place à l’issue de ce mondial, n’a pas hésité à recadrer certains joueurs comme Rayan Cherki, qui à son goût, s’étaient montrés trop hautains concernant le niveau de l’équipe de France.

« Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça ne sert à rien » Au cours d’un entretien accordé à GQ ce mercredi soir, Deschamps a d’ailleurs révélé avoir recadré Lucas Hernandez à ce propos. « Je lui ai téléphoné depuis. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça ne sert à rien. À la Coupe du monde, il y a au moins dix équipes nationales qui sont légitimes pour remporter le trophée. Une seule y parviendra. On a un potentiel, des qualités. Le bémol est que l’on a des joueurs talentueux, certes, mais jeunes. Certains disputeront leur premier grand tournoi international. On verra ce que ça donne sur le terrain… », a ainsi confié Didier Deschamps, alors que le défenseur du PSG s’était montré très confiant après la victoire des Bleus face à la Colombie en amical fin mars.