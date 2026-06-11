Équipe de France : Didier Deschamps a recadré un joueur du PSG, «Il ne faut pas dire des choses comme ça»

Avant de disputer ses derniers matchs à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps hausse le ton. Au cours d’un entretien accordé à GQ avant le début de la Coupe du Monde, l’iconique sélectionneur français a révélé avoir recadré le joueur du PSG Lucas Hernandez, qui avait déclaré que les Bleus étaient la meilleure équipe du monde.
La Coupe du Monde débute ce jeudi soir. L’équipe de France elle, fera son entrée dans la compétition mardi prochain face au Sénégal. Pour sa dernière aventure à la tête des Bleus, Didier Deschamps lui, s’est montré très humble avant le début de la compétition. A plusieurs reprises, le sélectionneur français qui laisser sa place à l’issue de ce mondial, n’a pas hésité à recadrer certains joueurs comme Rayan Cherki, qui à son goût, s’étaient montrés trop hautains concernant le niveau de l’équipe de France.
« Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça ne sert à rien »
Au cours d’un entretien accordé à GQ ce mercredi soir, Deschamps a d’ailleurs révélé avoir recadré Lucas Hernandez à ce propos. « Je lui ai téléphoné depuis. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ça ne sert à rien. À la Coupe du monde, il y a au moins dix équipes nationales qui sont légitimes pour remporter le trophée. Une seule y parviendra. On a un potentiel, des qualités. Le bémol est que l’on a des joueurs talentueux, certes, mais jeunes. Certains disputeront leur premier grand tournoi international. On verra ce que ça donne sur le terrain… », a ainsi confié Didier Deschamps, alors que le défenseur du PSG s’était montré très confiant après la victoire des Bleus face à la Colombie en amical fin mars.
« La meilleure du monde ? Je pense que oui personnellement »
« On a une super équipe. C’est exceptionnel. La qualité de nos joueurs offensifs est incroyable. La meilleure du monde ? Je pense que oui personnellement, bien sûr. Je pense qu’aucune autre équipe n’a cette qualité offensivement », avait ainsi déclaré Lucas Hernandez à l’issue de la victoire des Bleus (3-1) sur ce match de préparation.