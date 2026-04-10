L'avenir de Didier Deschamps réglé grâce à... Kylian Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue de la Coupe du monde, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France, comme il l'a annoncé il y a déjà plus d'un an. Le nom de son remplaçant ne fait aucun doute, mais le suspens est en revanche total concernant l'avenir de l'ancien coach de l'AS Monaco. Mais Kylian Mbappé pourrait bien l'aider.

Ce sont les derniers mois de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus l'a annoncé il y a déjà plus d'un an, il quittera ses fonctions à l'issue de la prochaine Coupe du monde, 14 ans après sa nomination, c'était en 2012. Et alors que le nom de son successeur ne fait aucun doute, puisqu'il s'agira de Zinedine Zidane, son avenir est en revanche très incertain et tout semble possible.

🚨 INFO RMC SPORT - Didier Deschamps dans la short list du Real Madrid pour la saison prochaine.https://t.co/mL9uAeo9YJ@FabriceHawkins pic.twitter.com/A3yN9kMOsy — RMC Sport (@RMCsport) April 10, 2026

Deschamps dans la short-list du Real Madrid ? C'est ainsi que RMC Sport lâche une petite bombe. Selon les informations du média, Didier Deschamps est effectivement dans la short-list du Real Madrid pour remplacer Alvaro Arbeola l'été prochain. Il faut dire qu'au sein du club merengue, la candidature de l'actuel sélectionneur des Bleus présente plusieurs avantages, à commencer par sa proximité avec Kylian Mbappé. Didier Deschamps est effectivement très proche de l'attaquant madrilène, mais également d'Aurélien Tchouaméni, ce qui représente un atout non négligeable.