Mercato - OM : Daniel Riolo révèle la condition pour l'arrivée d'un nouvel entraîneur !

L'été prochain, l'OM devrait connaître de nouveaux changements très importants. Et pour cause, en plus de l'arrivée de Stéphane Richard au poste de président, un nouveau directeur sportif est attendu pour remplacer Medhi Benatia, tandis qu'un entraîneur pourrait également être recherché. Et Daniel Riolo explique ce qui pourrait amener Habib Beye à quitter son poste.
La situation est très tendue à l'OM qui est lancé dans une course très serrée à la place sur le podium de la Ligue 1. En attendant, tout devrait changer en interne. Stéphane Richard va succéder à Pablo Longoria au poste de président, tandis que Frank McCourt a d'ores-et-déjà annoncé qu'il faudra également se mettre en quête d'un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia à l'issue de la saison. Mais ce n'est peut-être pas tout puisque l'avenir d'Habib Beye n'est pas encore assuré. Comme Daniel Riolo le rappelle, en cas de non-qualification directe pour la Ligue des champions, l'OM pourrait changer d'entraîneur.
Beye, un avenir menacé à l'OM ?
« Beye est sous contrat jusqu'en 2027 ? S’il n’y a pas la 3ème place, au revoir tout le monde », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant d'évoquer les conséquences d'une éventuelle non-qualification de l'OM en Ligue des champions : « La saison est en train de se terminer de façon un peu cabossée. Le sportif, on sait qu’il y a la tête ailleurs pour le directeur sportif puisqu’il va s'en aller. Nouveau président. S’il n'y a pas la Ligue des Champions, mon dieu, qu’est-ce qu’il va se passer la saison prochaine… Là, il y a plusieurs joueurs que tu ne peux pas garder, tu dois tout revoir à la baisse. Là, ce n’est pas beau ce qui s’annonce pour l’OM ».
«S’il n’y a pas la 3ème place, au revoir tout le monde»
De manière plus générale, Daniel Riolo a évoqué ce qu'il attendait particulièrement d'Habib Beye d'ici la fin de la saison : « Habib, on ne va pas le découvrir aujourd’hui, il parle très bien. Ses confs, c’est magnifique, c'est du velours, les mots sortent et on ne va pas lui demander d’arrêter d’être intelligent. C’est sa personnalité, il est comme ça, il s’exprime très bien. Son analyse du foot est toujours nickel, sa vision du foot… Il a tout bien, il coche toutes les cases. C'est le gendre idéal. Sauf que maintenant, j’en ai un peu plus rien à cirer parce que tout ça on le sait. Maintenant, ce que je veux, c’est une équipe sur le terrain qui va aller gagner tous les matchs. Je veux la concrétisation du beau discours en acte. Pour l’instant, ce qui a de mieux à l’OM en dehors de ce match à Monaco, c’est la conf de Beye. C’est l'endroit où on va va, c'est le salon intéressant parce que tu entends un coach. Maintenant, c’est sur le terrain que ça doit être bien ».