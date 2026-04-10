Mercato - OM : Daniel Riolo révèle la condition pour l'arrivée d'un nouvel entraîneur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, l'OM devrait connaître de nouveaux changements très importants. Et pour cause, en plus de l'arrivée de Stéphane Richard au poste de président, un nouveau directeur sportif est attendu pour remplacer Medhi Benatia, tandis qu'un entraîneur pourrait également être recherché. Et Daniel Riolo explique ce qui pourrait amener Habib Beye à quitter son poste.

La situation est très tendue à l'OM qui est lancé dans une course très serrée à la place sur le podium de la Ligue 1. En attendant, tout devrait changer en interne. Stéphane Richard va succéder à Pablo Longoria au poste de président, tandis que Frank McCourt a d'ores-et-déjà annoncé qu'il faudra également se mettre en quête d'un nouveau directeur sportif pour remplacer Medhi Benatia à l'issue de la saison. Mais ce n'est peut-être pas tout puisque l'avenir d'Habib Beye n'est pas encore assuré. Comme Daniel Riolo le rappelle, en cas de non-qualification directe pour la Ligue des champions, l'OM pourrait changer d'entraîneur.

🚨 Habib Beye :



"Un message pour les abonnés qui ne veulent plus aller au stade ? Pas de message mais je comprends la lassitude.



Je ne juge pas mais un supporter c'est à vie et il faut aimer le club dans les bons et les mauvais moments.



J'espère que les supporters seront là… pic.twitter.com/s7hsYfu7Yy — Massilia Zone (@MassiliaZone) April 9, 2026

Beye, un avenir menacé à l'OM ? « Beye est sous contrat jusqu'en 2027 ? S’il n’y a pas la 3ème place, au revoir tout le monde », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant d'évoquer les conséquences d'une éventuelle non-qualification de l'OM en Ligue des champions : « La saison est en train de se terminer de façon un peu cabossée. Le sportif, on sait qu’il y a la tête ailleurs pour le directeur sportif puisqu’il va s'en aller. Nouveau président. S’il n'y a pas la Ligue des Champions, mon dieu, qu’est-ce qu’il va se passer la saison prochaine… Là, il y a plusieurs joueurs que tu ne peux pas garder, tu dois tout revoir à la baisse. Là, ce n’est pas beau ce qui s’annonce pour l’OM ».