«Excellent choix», la prochaine recrue de l’OM est validée par un journaliste !

Alexis Brunet

Dernièrement, l’OM a traversé une grosse crise, qui a entraîné de nombreux départs dans son organigramme. Le club phocéen sera donc très actif cet été pour se renforcer, mais il a déjà commencé à s’activer et une recrue de poids devrait arriver prochainement. Une opération qui est jugée excellente selon les propos d’un journaliste.

Encore une fois, l’OM vit une saison plus que compliquée. D’un point de vue sportif déjà, le club phocéen s’est piteusement fait éliminer en Ligue des champions et il a vu ses espoirs de titre en Coupe de France partir en fumée dès les quarts de finale. En Ligue 1, les Marseillais sont actuellement quatrièmes, à seulement un point de Lille (3ème) et ils devront donc cravacher pour arracher leur qualification directe pour la C1.

Extraordinaire profil !

Excellent choix !



Faut attendre la confirmation mais vraiment ça serait un top top choix !!



Stéphane Richard est un « tout terrain » #OM https://t.co/cHi3a1V5uB — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) April 9, 2026

Beaucoup de gros départs Si d’un point de vue sportif l’OM n’est pas très en forme cette saison, c’est également car il a été touché par une grosse instabilité. Il y a quelques semaines, le club phocéen a été frappé par le départ de Roberto De Zerbi, qui n’aura pas résisté aux mauvais résultats. Dernièrement c’est Pablo Longoria qui s’en est lui aussi allé et qui a été remplacé de façon temporaire par Alban Juster. D’abord démissionnaire, Medhi Benatia est lui finalement resté, mais il quittera son poste à l’issue de la saison.