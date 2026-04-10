Mercato - OM : Ce transfert qu'il faut éviter, un journaliste prévient Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si la saison est encore loin d’être terminée pour l’OM, voilà qu’on commence déjà à parler du mercato estival à venir. Une fois n’est pas coutume, le marché des transferts risque d’être animé à Marseille. Alors qu’il faudrait notamment s’attendre à plusieurs départs au sein de l’effectif d’Habib Beye, il y a un joueur que l’OM n’aurait pas intérêt à vendre.

Le mercato estival n’ouvrira pas ses portes avant plusieurs semaines, mais voilà que l’avenir de plusieurs joueurs de l’OM fait déjà parler. Ça vaut notamment pour les prêtés à l’instar d’Arthur Vermeeren ou Benjamin Pavard, eux dont l’option d’achat ne devrait pas être levé et ne devraient donc pas être conservés par le club phocéen. Cédé lui par la Juventus, Timothy Weah va continuer avec l’OM étant donné que son option d’achat est automatique. Mais l’Américain va-t-il pour autant rester à Marseille la saison prochaine, lui qui pourrait représenter une belle valeur marchande ?

OM : Le nouveau logo est «une grosse mer**», l’action choc réclamée par les supporters marseillais https://t.co/83hIssONk8 — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« C’est typiquement le joueur qui a su s'adapter à tout » A l’occasion du podcast After Marseille, Florent Germain a fait le bilan jusqu’à présent de la saison de Timothy Weah à l’OM. Et dans un premier temps, le journaliste de RMC a confié : « Est-ce que l'année est à saluer ? Est-ce que c’est prometteur ? Pour Timothy Weah, on ne trouvera pas un observateur, un supporter, qui que ce soit, ou même dans le vestiaire ou au sein du club pour dire le contraire. C’est typiquement le joueur qui a su s'adapter à tout, à différent poste. Honnêtement, je regrette presque que parfois on ne le tente pas un peu plus haut. Je suis persuadé que Weah pourrait rendre de fier services ».