Mercato - Arsenal prévenu pour ce transfert au PSG : «Hors de question qu'il parte» 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Préparant déjà son prochain mercato estival, Arsenal regarderait visiblement du côté du PSG pour se renforcer. En effet, les Gunners seraient tombés sous le charme d’un joueur de Luis Enrique et les rumeurs se sont multipliées à ce propos. Mais voilà qu’une réponse a fini par tomber concernant l'éventualité de ce transfert.

Tandis qu’Arsenal et le PSG pourraient se retrouver en finale de la Ligue des Champions si tout se passe bien pour eux, voilà que les deux clubs pourraient également négocier ensemble dans les semaines et mois à venir. En effet, alors que le mercato estival approche, il a été question d'un intérêt des Gunners pour un joueur parisien. Et c’est Khvicha Kvaratskhelia qui intéresserait le club londonien. Mais le Géorgien quittera-t-il déjà le PSG, club qu'il a rejoint en janvier 2025 ?

PSG : Grande surprise pour l'avenir de Désiré Doué ? https://t.co/31OBr8D0QP — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

« Il s'éclatera toujours plus avec Luis Enrique qu'avec Arteta » Cet intérêt d’Arsenal pour Khvicha Kvaratskhelia, il en a justement été question d'un chat du Parisien avec Laurent Perrin. C’est alors que le journaliste a répondu dans un premier temps : « Je ne peux pas vous confirmer l'intérêt d'Arsenal. Mais quel serait pour lui l'intérêt d'y aller ? Financièrement je pense que les Gunners ne vont pas lui proposer plus qu'à Paris (il gagne 910 000 euros brut par mois selon les estimations du Parisien). Il a plus de chances de gagner la Ligue des champions au PSG qu'à Arsenal. Et au niveau du jeu, je ne vais pas me tromper en disant qu'il s'éclatera toujours plus avec Luis Enrique qu'avec Arteta ».