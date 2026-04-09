Mercato - Arsenal prévenu pour ce transfert au PSG : «Hors de question qu'il parte» 

Préparant déjà son prochain mercato estival, Arsenal regarderait visiblement du côté du PSG pour se renforcer. En effet, les Gunners seraient tombés sous le charme d’un joueur de Luis Enrique et les rumeurs se sont multipliées à ce propos. Mais voilà qu’une réponse a fini par tomber concernant l'éventualité de ce transfert.
Tandis qu’Arsenal et le PSG pourraient se retrouver en finale de la Ligue des Champions si tout se passe bien pour eux, voilà que les deux clubs pourraient également négocier ensemble dans les semaines et mois à venir. En effet, alors que le mercato estival approche, il a été question d'un intérêt des Gunners pour un joueur parisien. Et c’est Khvicha Kvaratskhelia qui intéresserait le club londonien. Mais le Géorgien quittera-t-il déjà le PSG, club qu'il a rejoint en janvier 2025 ?
« Il s'éclatera toujours plus avec Luis Enrique qu'avec Arteta »
Cet intérêt d’Arsenal pour Khvicha Kvaratskhelia, il en a justement été question d'un chat du Parisien avec Laurent Perrin. C’est alors que le journaliste a répondu dans un premier temps : « Je ne peux pas vous confirmer l'intérêt d'Arsenal. Mais quel serait pour lui l'intérêt d'y aller ? Financièrement je pense que les Gunners ne vont pas lui proposer plus qu'à Paris (il gagne 910 000 euros brut par mois selon les estimations du Parisien). Il a plus de chances de gagner la Ligue des champions au PSG qu'à Arsenal. Et au niveau du jeu, je ne vais pas me tromper en disant qu'il s'éclatera toujours plus avec Luis Enrique qu'avec Arteta ».
« Paris tient trop à lui »
Par la suite, Laurent Perrin a ensuite donné une réponse cash à Arsenal concernant Khvicha Kvaratskhelia, balançant : « De toute façon, pour le moment, il est hors de question qu'il parte. Paris tient trop à lui, il est heureux et il est sous contrat jusqu'en 2029 ».