Transfert à 50M€ : «Il sait tout faire», le PSG a trouvé la perle rare ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En l’espace de quelques mois, le PSG a été transfiguré par un recrutement bien pensé et servant l’idéologie tactique de Luis Enrique. L’une des recrues en question a tout simplement bluffée l’ensemble du vestiaire parisien qui s’est assis sur le toit de l’Europe au printemps dernier. Et ce, pour une raison bien précise.

Depuis la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur le 5 juillet 2023, le conseiller football qu’est Luis Campos lui a bâti une équipe répondant à ses attentes sur le plan tactique et technique. C’est pourquoi les mouvements ont été nombreux lors du premier mercato dans la foulée de son arrivée avec notamment la signature d’Ousmane Dembélé. Mais un an plus tard, avec seulement quatre renforts, le Paris Saint-Germain a franchi un pallier déterminant.

Kvaratskhelia on PSG teammate Doué’s Professionalism Last Season #UCL pic.twitter.com/beQZ2v8CLD — Rio Ferdinand Presents (@RioMeets) April 9, 2026

«On a beaucoup de chance de l’avoir dans l’équipe» En 2024, Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué ont tous déposé leurs valises dans la capitale. A l’instant T, ils sont tous incontournables dans le onze de départ de Luis Enrique et du haut de ses 20 ans, l’international français recruté pour 50M€ impressionnait déjà Khvicha Kvaratskhelia l’année dernière. Buteur contre Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions mercredi (2-0), Doué a inspiré Rio Ferdinand a ressortir un extrait de son interview avec le Géorgien datant de l’an passé sur X. « Il n’a que 19 ans. C’est incroyable quand on le voit physiquement : il est très fort, rapide et technique, c’est fou. Je pense qu’on a beaucoup de chance de l’avoir dans l’équipe parce qu’il sait tout faire ».