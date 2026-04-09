Le PSG est avantagé : Un joueur de Liverpool affiche sa jalousie en public

Mercredi soir, le PSG a facilement dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Les Parisiens prennent donc une belle option pour la qualification pour les demi-finales. D'autant plus que le PSG possède un avantage de taille qui rend clairement jaloux un joueur de Liverpool.
Mercredi soir, le PSG a dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Par conséquent, les Parisiens sont désormais idéalement placés pour rejoindre les demi-finales. Pour cela, il faudra tenir le coup à Anfield mardi prochain, mais Luis Enrique aura le temps de préparer au mieux ce match puisque le choc contre le RC Lens, prévu initialement ce week-end, a été reporté. Interrogé à ce sujet, Ibrahima Konaté avoue qu'il aimerait que la Premier League s'en inspire.
Konaté envieux du report du PSG
« Le report de PSG-Lens ? C’était déjà le cas la saison dernière quand on les a affrontés en 8es de finale, j’aimerais que ce soit le cas en Premier League. C’est complètement différent. Je suis content pour eux, la Ligue les aide pour gagner en C1. J’espère que ce sera le cas pour nous dans le futur », lance-t-il en zone mixte avant de revenir sur le match en particulier et la prestation ratée de Liverpool.
«J’espère que ce sera le cas pour nous dans le futur»
« Je suis toujours content de venir à Paris car c’est ma ville. Avec le résultat du soir, je ne suis pas content. On a un match à Anfield et tout peut arriver chez nous. On doit être prêts pour ce week-end et penser au match du PSG. C’est comme la saison dernière, ils ont une des meilleures équipes du monde et ils l’ont montré aujourd’hui. C’était dur de trouver des solutions pour nous, c’est le travail du coach de savoir ce qu’on va changer pour être mieux à Anfield », ajoute Ibrahima Konaté.