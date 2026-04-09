Le PSG est avantagé : Un joueur de Liverpool affiche sa jalousie en public

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a facilement dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Les Parisiens prennent donc une belle option pour la qualification pour les demi-finales. D'autant plus que le PSG possède un avantage de taille qui rend clairement jaloux un joueur de Liverpool.

Mercredi soir, le PSG a dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Par conséquent, les Parisiens sont désormais idéalement placés pour rejoindre les demi-finales. Pour cela, il faudra tenir le coup à Anfield mardi prochain, mais Luis Enrique aura le temps de préparer au mieux ce match puisque le choc contre le RC Lens, prévu initialement ce week-end, a été reporté. Interrogé à ce sujet, Ibrahima Konaté avoue qu'il aimerait que la Premier League s'en inspire.

Aurait-il dû y avoir faute et pénalty sur ce geste d'Ibrahima Konaté sur Nuno Mendes ? 🤔#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/BHaT58anJD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 8, 2026

Konaté envieux du report du PSG « Le report de PSG-Lens ? C’était déjà le cas la saison dernière quand on les a affrontés en 8es de finale, j’aimerais que ce soit le cas en Premier League. C’est complètement différent. Je suis content pour eux, la Ligue les aide pour gagner en C1. J’espère que ce sera le cas pour nous dans le futur », lance-t-il en zone mixte avant de revenir sur le match en particulier et la prestation ratée de Liverpool.